Руководитель «Cправедливой России» в ХМАО переизбрался на пост.Фото

Михаил Сердюк сохранил пост председателя «Справедливой России» в ХМАО
В Югре председателем Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» переизбран Михаил Сердюк. Большинство голосов по итогам отчетно-выборной конференции отданы за действующего руководителя, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.
Большинством голосов Михаил Сердюк переизбран на пост
«По итогам конференции председателем Совета регионального отделения в Югре избран Сердюк Михаил Иванович», — говорится в официальном сообщении партии. Также по итогам конференции были избраны новые составы рабочих органов партии, в том числе контрольно-ревизионной комиссии.
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