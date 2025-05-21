21 мая 2025

Руководитель «Cправедливой России» в ХМАО переизбрался на пост.Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Сердюк сохранил пост председателя «Справедливой России» в ХМАО
Михаил Сердюк сохранил пост председателя «Справедливой России» в ХМАО Фото:

В Югре председателем Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» переизбран Михаил Сердюк. Большинство голосов по итогам отчетно-выборной конференции отданы за действующего руководителя, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

Большинством голосов Михаил Сердюк переизбран на пост
Большинством голосов Михаил Сердюк переизбран на пост
Фото:

«По итогам конференции председателем Совета регионального отделения в Югре избран Сердюк Михаил Иванович», — говорится в официальном сообщении партии. Также по итогам конференции были избраны новые составы рабочих органов партии, в том числе контрольно-ревизионной комиссии. 

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В Югре председателем Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» переизбран Михаил Сердюк. Большинство голосов по итогам отчетно-выборной конференции отданы за действующего руководителя, сообщили URA.RU в пресс-службе партии. «По итогам конференции председателем Совета регионального отделения в Югре избран Сердюк Михаил Иванович», — говорится в официальном сообщении партии. Также по итогам конференции были избраны новые составы рабочих органов партии, в том числе контрольно-ревизионной комиссии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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