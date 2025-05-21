21 мая 2025

На схватке спецназа в Екатеринбурге показали трофеи, отбитые на СВО у НАТО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в экспозиции 18 трофеев
Всего в экспозиции 18 трофеев

На соревнованиях спецназа «Вызов», которые стартовали в Екатеринбурге, представлена выставка трофейной техники Запада, которая называется «Сила в правде — гордость и победа!». В экспозиции 18 образцов, они были захвачены солдатами группировки войск «Центр» на СВО, передает корреспондент URA.RU.

Среди них бронетранспортеры Spartan, MaxxPro и Pasi, а также бронеавтомобили Kirpi, Mastiff и Roshel Senator. Многие из них в западных странах считались непобедимыми, но были повержены в бою российской армией.

«Каждый трофей — это наглядное подтверждение нашей силы, стойкости, лучших волевых качеств военнослужащих группировки „Центр“. Рад, что участники и гости соревнований спецназа „Вызов“ смогут своими глазами увидеть экспозицию», — отметил полпред президента в УрФО Артем Жога. Его слова передает пресс-служба полпредства.

Соревнования будут проходить четыре дня на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) «Старатель». Десятки лучших спецназовцев силовых ведомств России покажут свои навыки владения разными видами оружия при проведении штурма, а также продемонстрируют умение в освобождении заложников, эвакуации с поля боя раненых и прохождении полосы препятствий. Впервые в схватке примет участие зарубежная команда — из Киргизии.

Для зрителей будут работать интерактивные площадки: мастер-классы по стрельбе из пневматического пистолета, армейскому рукопашному бою, оказанию первой медпомощи, состязание по армрестлингу, детская полоса препятствий и другие. Добраться до полигона желающие смогут на бесплатных автобусах. Подробнее о расписании, — в заметке URA.RU.

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На соревнованиях спецназа «Вызов», которые стартовали в Екатеринбурге, представлена выставка трофейной техники Запада, которая называется «Сила в правде — гордость и победа!». В экспозиции 18 образцов, они были захвачены солдатами группировки войск «Центр» на СВО, передает корреспондент URA.RU. Среди них бронетранспортеры Spartan, MaxxPro и Pasi, а также бронеавтомобили Kirpi, Mastiff и Roshel Senator. Многие из них в западных странах считались непобедимыми, но были повержены в бою российской армией. «Каждый трофей — это наглядное подтверждение нашей силы, стойкости, лучших волевых качеств военнослужащих группировки „Центр“. Рад, что участники и гости соревнований спецназа „Вызов“ смогут своими глазами увидеть экспозицию», — отметил полпред президента в УрФО Артем Жога. Его слова передает пресс-служба полпредства. Соревнования будут проходить четыре дня на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) «Старатель». Десятки лучших спецназовцев силовых ведомств России покажут свои навыки владения разными видами оружия при проведении штурма, а также продемонстрируют умение в освобождении заложников, эвакуации с поля боя раненых и прохождении полосы препятствий. Впервые в схватке примет участие зарубежная команда — из Киргизии. Для зрителей будут работать интерактивные площадки: мастер-классы по стрельбе из пневматического пистолета, армейскому рукопашному бою, оказанию первой медпомощи, состязание по армрестлингу, детская полоса препятствий и другие. Добраться до полигона желающие смогут на бесплатных автобусах. Подробнее о расписании, — в заметке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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