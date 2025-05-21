В Екатеринбург на сражение спецназовцев стянут технику НАТО

На соревнованиях «Вызов» в Екатеринбурге устроят выставку трофейной техники
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На выставке покажут технику с СВО, которую уничтожила и захватила группировка войск «Центр»
На выставке покажут технику с СВО, которую уничтожила и захватила группировка войск «Центр» Фото:

На международных соревнованиях спецподразделений «Вызов», которые пройдут на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге, проведут выставку трофейной техники НАТО. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«Рад, что участники и гости соревнований спецназа „Вызов“ также смогут своими глазами увидеть экспозицию», — заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Всего представят 18 образцов, среди них — бронетранспортеры MaxxPro, Spartan и Pasi, бронеавтомобили Mastiff, Roshel Senator и Kirpi и другие трофеи.

В дни проведения соревнований для зрителей будут работать более десяти интерактивных площадок, пройдут мастер-классы по стрельбе, армейскому рукопашному бою, оказанию первой медицинской помощи, соревнование по армрестлингу.

Соревнования пройдут с 22 по 25 мая. Для удобства гостей организуют трибуны, шатры и трансляции на всех локациях. Добраться до полигона можно будет на бесплатных автобусах от станции метро «Ботаническая»: 22–23 мая транспорт будет курсировать с интервалом в один час с 9:00 до 15:00, 24–25 мая — с интервалом 45 минут с 9:00 до 16:30. Церемония открытия пройдет 22 мая в 12:00.

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На международных соревнованиях спецподразделений «Вызов», которые пройдут на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге, проведут выставку трофейной техники НАТО. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «Рад, что участники и гости соревнований спецназа „Вызов“ также смогут своими глазами увидеть экспозицию», — заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Всего представят 18 образцов, среди них — бронетранспортеры MaxxPro, Spartan и Pasi, бронеавтомобили Mastiff, Roshel Senator и Kirpi и другие трофеи. В дни проведения соревнований для зрителей будут работать более десяти интерактивных площадок, пройдут мастер-классы по стрельбе, армейскому рукопашному бою, оказанию первой медицинской помощи, соревнование по армрестлингу. Соревнования пройдут с 22 по 25 мая. Для удобства гостей организуют трибуны, шатры и трансляции на всех локациях. Добраться до полигона можно будет на бесплатных автобусах от станции метро «Ботаническая»: 22–23 мая транспорт будет курсировать с интервалом в один час с 9:00 до 15:00, 24–25 мая — с интервалом 45 минут с 9:00 до 16:30. Церемония открытия пройдет 22 мая в 12:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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