Инициатора нападения на полицейских в Дагестане накануне Дня Победы нашли за границей

В отношении 41-летнего уроженца Дагестана возбуждено уголовное дело. По данным регионального СУ СК России, находясь за границей, он убедил двух жителей Махачкалы мая напасть на сотрудников правоохранительных органов накануне Дня Победы — 5 мая.
«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения 5 мая 2025 года на территории города Махачкалы двумя местными жителями террористического акта», — говорится в сообщении telegram-канала регионального управления СКР. Там также сказано, что в отношении жителя республики, причастного к совершению преступления, возбуждено дело по двумя статьям УК РФ за участие и содействие террористической деятельности.
По данным следствия, подозреваемый находился за границей с января по 5 мая и через мессенджер склонил двух жителей Махачкалы к созданию террористического сообщества, а также к совершению теракта. Все уголовные дела объединены в одно производство, расследование продолжается.
В Махачкале 5 мая на перекрестке улиц Керимова и Магомед Тагирова двое вооруженных нападавших открыли огонь по сотрудникам ДПС, после чего они угнали служебный автомобиль и были ликвидированы. По данным Минздрава Дагестана, погибли три полицейских, среди них 25-летний Газибек Шахбанов. Еще пять человек получили ранения, включая двух сотрудников и трех гражданских лиц. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 317, 166 и 222 УК РФ.
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