Инициатора нападения на полицейских в Дагестане накануне Дня Победы нашли за границей

Возбуждено дело против дагестанца, убедившего земляков напасть на полицейских
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Следователи возбудили уголовное дело против инициатора нападения на полицейских в Махачкале
Следователи возбудили уголовное дело против инициатора нападения на полицейских в Махачкале Фото:
новость из сюжета
В Махачкале неизвестные открыли огонь по ГИБДД

В отношении 41-летнего уроженца Дагестана возбуждено уголовное дело. По данным регионального СУ СК России, находясь за границей, он убедил двух жителей Махачкалы мая напасть на сотрудников правоохранительных органов накануне Дня Победы — 5 мая.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения 5 мая 2025 года на территории города Махачкалы двумя местными жителями террористического акта», — говорится в сообщении telegram-канала регионального управления СКР. Там также сказано, что в отношении жителя республики, причастного к совершению преступления, возбуждено дело по двумя статьям УК РФ за участие и содействие террористической деятельности.

По данным следствия, подозреваемый находился за границей с января по 5 мая и через мессенджер склонил двух жителей Махачкалы к созданию террористического сообщества, а также к совершению теракта. Все уголовные дела объединены в одно производство, расследование продолжается.

В Махачкале 5 мая на перекрестке улиц Керимова и Магомед Тагирова двое вооруженных нападавших открыли огонь по сотрудникам ДПС, после чего они угнали служебный автомобиль и были ликвидированы. По данным Минздрава Дагестана, погибли три полицейских, среди них 25-летний Газибек Шахбанов.  Еще пять человек получили ранения, включая двух сотрудников и трех гражданских лиц. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 317, 166 и 222 УК РФ.

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В отношении 41-летнего уроженца Дагестана возбуждено уголовное дело. По данным регионального СУ СК России, находясь за границей, он убедил двух жителей Махачкалы мая напасть на сотрудников правоохранительных органов накануне Дня Победы — 5 мая. «В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения 5 мая 2025 года на территории города Махачкалы двумя местными жителями террористического акта», — говорится в сообщении telegram-канала регионального управления СКР. Там также сказано, что в отношении жителя республики, причастного к совершению преступления, возбуждено дело по двумя статьям УК РФ за участие и содействие террористической деятельности. По данным следствия, подозреваемый находился за границей с января по 5 мая и через мессенджер склонил двух жителей Махачкалы к созданию террористического сообщества, а также к совершению теракта. Все уголовные дела объединены в одно производство, расследование продолжается. В Махачкале 5 мая на перекрестке улиц Керимова и Магомед Тагирова двое вооруженных нападавших открыли огонь по сотрудникам ДПС, после чего они угнали служебный автомобиль и были ликвидированы. По данным Минздрава Дагестана, погибли три полицейских, среди них 25-летний Газибек Шахбанов.  Еще пять человек получили ранения, включая двух сотрудников и трех гражданских лиц. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 317, 166 и 222 УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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