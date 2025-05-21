Еще семь беспилотников сбиты на Москвой

Еще семь беспилотников ВСУ уничтожены над Москвой. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram. Ранее в течение дня 21 мая над столицей были сбиты в общей сложности семь БПЛА. О беспилотниках сообщали жители Раменского, Домодедово, Щелковского и других районов Москвы.
В Домодедово обломки дрона упали на территории детсада «Василек». Глава городского округа Евгения Хрусталева рассказала URA.RU, что детям перед эвакуацией сказали, что идет гроза.
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