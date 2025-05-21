Еще семь беспилотников сбиты на Москвой

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Еще семь БПЛА сбила ПВО над столицей
Еще семь БПЛА сбила ПВО над столицей Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Еще семь беспилотников ВСУ уничтожены над Москвой. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram. Ранее в течение дня 21 мая над столицей были сбиты в общей сложности семь БПЛА. О беспилотниках сообщали жители Раменского, Домодедово, Щелковского и других районов Москвы.

В Домодедово обломки дрона упали на территории детсада «Василек». Глава городского округа Евгения Хрусталева рассказала URA.RU, что детям перед эвакуацией сказали, что идет гроза.

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Еще семь беспилотников ВСУ уничтожены над Москвой. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин. «Отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram. Ранее в течение дня 21 мая над столицей были сбиты в общей сложности семь БПЛА. О беспилотниках сообщали жители Раменского, Домодедово, Щелковского и других районов Москвы. В Домодедово обломки дрона упали на территории детсада «Василек». Глава городского округа Евгения Хрусталева рассказала URA.RU, что детям перед эвакуацией сказали, что идет гроза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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