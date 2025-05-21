«Детям сказали, что это гроза»: глава Домодедово рассказала об атаке беспилотника на детский сад

Все дети из детского сада в Домодедово, подвергшегося атаке беспилотника, были оперативно эвакуированы и переданы родителям. Об этом URA.RU сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.
«Уже все давно эвакуированы. Уже всех детей отдали родителям», — заявила Хрусталева. Она отметила, что эвакуация прошла молниеносно, за несколько секунд, и дети не успели испугаться. Глава округа подтвердила, что детям, чтобы избежать паники и лишних вопросов, сообщили, что эвакуация была вызвана грозой.
Хрусталева добавила, что сама спускалась в подвал, где дети играли с воспитателями и были в хорошем настроении, ведя себя как обычно. По ее словам, ситуация оставалась под контролем, а воспитатели действовали профессионально, обеспечив безопасность и спокойствие детей.
Ранее стало известно, что на территорию детского сада «Василек», находящегося в микрорайоне Центральном города Домодедово, упала часть беспилотного летательного аппарата. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.
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