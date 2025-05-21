«Детям сказали, что это гроза»: глава Домодедово рассказала об атаке беспилотника на детский сад

Хрусталева: дети из детсада, подвергшегося атаке беспилотника, были эвакуированы
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей в Домодедово прошла оперативно и без паники
Эвакуация детей в Домодедово прошла оперативно и без паники Фото:

Все дети из детского сада в Домодедово, подвергшегося атаке беспилотника, были оперативно эвакуированы и переданы родителям. Об этом URA.RU сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. 

«Уже все давно эвакуированы. Уже всех детей отдали родителям», — заявила Хрусталева. Она отметила, что эвакуация прошла молниеносно, за несколько секунд, и дети не успели испугаться. Глава округа подтвердила, что детям, чтобы избежать паники и лишних вопросов, сообщили, что эвакуация была вызвана грозой.

Хрусталева добавила, что сама спускалась в подвал, где дети играли с воспитателями и были в хорошем настроении, ведя себя как обычно. По ее словам, ситуация оставалась под контролем, а воспитатели действовали профессионально, обеспечив безопасность и спокойствие детей.

Ранее стало известно, что на территорию детского сада «Василек», находящегося в микрорайоне Центральном города Домодедово, упала часть беспилотного летательного аппарата. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

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Все дети из детского сада в Домодедово, подвергшегося атаке беспилотника, были оперативно эвакуированы и переданы родителям. Об этом URA.RU сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.  «Уже все давно эвакуированы. Уже всех детей отдали родителям», — заявила Хрусталева. Она отметила, что эвакуация прошла молниеносно, за несколько секунд, и дети не успели испугаться. Глава округа подтвердила, что детям, чтобы избежать паники и лишних вопросов, сообщили, что эвакуация была вызвана грозой. Хрусталева добавила, что сама спускалась в подвал, где дети играли с воспитателями и были в хорошем настроении, ведя себя как обычно. По ее словам, ситуация оставалась под контролем, а воспитатели действовали профессионально, обеспечив безопасность и спокойствие детей. Ранее стало известно, что на территорию детского сада «Василек», находящегося в микрорайоне Центральном города Домодедово, упала часть беспилотного летательного аппарата. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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