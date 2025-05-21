В Татарстане задержан еще один организатор финансовой пирамиды «Френдекс»

В международном аэропорту Казани задержан один из организаторов финансовой пирамиды «Френдекс», находившийся в международном розыске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками МВД по Республике Татарстан в международном аэропорту „Казань“ имени Габдуллы Тукая задержан один из организаторов финансовой пирамиды „Френдекс“», — сообщение приводит telegram-канал МВД Медиа. Уточняется, что обвиняемый на протяжении длительного периода числился в международном розыске. В его отсутствие судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, с мая 2020 по август 2021 года организованная группа, в которую входил задержанный, похищала деньги жителей Татарстана, Марий Эл, Коми, Бурятии, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края. Мошенники привлекали вкладчиков обещаниями высоких доходов от платформы «Френдекс», действуя по схеме финансовой пирамиды, где выплаты производились за счет средств новых участников. Ущерб превысил 200 млн рублей, пострадали более 300 человек.
Ранее, в сентябре 2022 года, были арестованы два соорганизатора из Казани, а в феврале 2023 года — топ-менеджер из Альметьевска и два «бронзовых директора» из Йошкар-Олы. Еще четверо предполагаемых организаторов, включая основателя пирамиды Руслана Пичугина, остаются в международном розыске.
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