21 мая 2025

Трамп разозлился из-за поездки Зеленского в ЮАР

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп не смог дозвониться до Зеленского
Трамп не смог дозвониться до Зеленского Фото:

Президент США Дональд Трамп остался крайне недоволен, когда не смог связаться с лидером Украины Владимиром Зеленским из-за зарубежных визитов последнего. Об этом Трамп заявил в ходе беседы с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

«Какого черта он делает в Южной Африке?» — выразил возмущение американский лидер. Дополнительных деталей инцидента он не привел, передает ОСН

Трамп намеревался обсудить с Зеленским ситуацию вокруг конфликта на Украине, однако представители украинской стороны сообщили, что тот находится с визитом в Кейптауне и не может принять звонок. Американский политик подчеркнул, что ранее Зеленский неоднократно выражал заинтересованность в диалоге с Вашингтоном, что сделало отказ особенно неожиданным.

Ранее сообщалось, что визит Зеленского в Южно-Африканскую Республику, запланированный на 10 апреля, не состоится. По его просьбе поездку перенесли на 24 апреля, писал RT.

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Президент США Дональд Трамп остался крайне недоволен, когда не смог связаться с лидером Украины Владимиром Зеленским из-за зарубежных визитов последнего. Об этом Трамп заявил в ходе беседы с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. «Какого черта он делает в Южной Африке?» — выразил возмущение американский лидер. Дополнительных деталей инцидента он не привел, передает ОСН.  Трамп намеревался обсудить с Зеленским ситуацию вокруг конфликта на Украине, однако представители украинской стороны сообщили, что тот находится с визитом в Кейптауне и не может принять звонок. Американский политик подчеркнул, что ранее Зеленский неоднократно выражал заинтересованность в диалоге с Вашингтоном, что сделало отказ особенно неожиданным. Ранее сообщалось, что визит Зеленского в Южно-Африканскую Республику, запланированный на 10 апреля, не состоится. По его просьбе поездку перенесли на 24 апреля, писал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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