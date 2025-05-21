21 мая 2025

«Трактор» проиграл «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина

© Служба новостей «URA.RU»
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Болельщики «Трактора» собрались в парке Гагарина, чтобы поддержать команду
Болельщики «Трактора» собрались в парке Гагарина, чтобы поддержать команду Фото:

Пятый поединок финальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом» завершился проигрышем черно-белых со счетом 1:2. Таким образом победа досталась ярославцам.

«Первый период завершился без голов. У „Трактора“ было несколько потенциально опасных для соперника бросков, но они не увенчались успехом. Во втором периоде гол в ворота челябинского вратаря Закари Фукале отправил Мартин Гернат с передачи Егора Сурина. У челябинцев был удален Владимир Ткачев за игру с высоко поднятой клюшкой», — передает корреспондент URA.RU.

К концу третьего периода «Трактор сравнял счет. Шайбу в ворота ярославцев забросил Стивен Кэмпфер. Исход встречи определил овертайм. Итоговый счет игры — 2:1 в пользу ярославцев.

Как URA.RU писало ранее, четвертая игра финальной серии Кубка Гагарина закончилась неудачей для «Трактора». Челябинцы уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.

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Пятый поединок финальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом» завершился проигрышем черно-белых со счетом 1:2. Таким образом победа досталась ярославцам. «Первый период завершился без голов. У „Трактора“ было несколько потенциально опасных для соперника бросков, но они не увенчались успехом. Во втором периоде гол в ворота челябинского вратаря Закари Фукале отправил Мартин Гернат с передачи Егора Сурина. У челябинцев был удален Владимир Ткачев за игру с высоко поднятой клюшкой», — передает корреспондент URA.RU. К концу третьего периода «Трактор сравнял счет. Шайбу в ворота ярославцев забросил Стивен Кэмпфер. Исход встречи определил овертайм. Итоговый счет игры — 2:1 в пользу ярославцев. Как URA.RU писало ранее, четвертая игра финальной серии Кубка Гагарина закончилась неудачей для «Трактора». Челябинцы уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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