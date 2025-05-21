«Трактор» проиграл «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина

Пятый поединок финальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом» завершился проигрышем черно-белых со счетом 1:2. Таким образом победа досталась ярославцам.
«Первый период завершился без голов. У „Трактора“ было несколько потенциально опасных для соперника бросков, но они не увенчались успехом. Во втором периоде гол в ворота челябинского вратаря Закари Фукале отправил Мартин Гернат с передачи Егора Сурина. У челябинцев был удален Владимир Ткачев за игру с высоко поднятой клюшкой», — передает корреспондент URA.RU.
К концу третьего периода «Трактор сравнял счет. Шайбу в ворота ярославцев забросил Стивен Кэмпфер. Исход встречи определил овертайм. Итоговый счет игры — 2:1 в пользу ярославцев.
Как URA.RU писало ранее, четвертая игра финальной серии Кубка Гагарина закончилась неудачей для «Трактора». Челябинцы уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.
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