21 мая 2025

Кремль обновил герб на своем сайте и вернул туда православные кресты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Над двухглавым орлом на гербе России вернули православные кресты
Над двухглавым орлом на гербе России вернули православные кресты Фото:

Администрация президента России изменила дизайн государственного герба на официальном сайте Кремля и в социальных сетях, вернув традиционные кресты на державу и короны двуглавого орла. Обновленный вариант герба появился 21 мая, сообщается на сайте Кремля. 

На логотип в социальных сетях тоже вернулись кресты
На логотип в социальных сетях тоже вернулись кресты
Фото:

Герб России был обновлен как на официальном сайте, так и в официальных социальных сетях. Ранее рисунок герба был стилизован и, вместо крестов, над двухглавым орлом находились ромбы. 

Ранее Министерство спорта России восстановило христианские кресты на официальной эмблеме ведомства. Там также кресты на эмблеме заменили «ромбиками».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация президента России изменила дизайн государственного герба на официальном сайте Кремля и в социальных сетях, вернув традиционные кресты на державу и короны двуглавого орла. Обновленный вариант герба появился 21 мая, сообщается на сайте Кремля.  Герб России был обновлен как на официальном сайте, так и в официальных социальных сетях. Ранее рисунок герба был стилизован и, вместо крестов, над двухглавым орлом находились ромбы.  Ранее Министерство спорта России восстановило христианские кресты на официальной эмблеме ведомства. Там также кресты на эмблеме заменили «ромбиками».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...