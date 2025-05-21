Кремль обновил герб на своем сайте и вернул туда православные кресты

Администрация президента России изменила дизайн государственного герба на официальном сайте Кремля и в социальных сетях, вернув традиционные кресты на державу и короны двуглавого орла. Обновленный вариант герба появился 21 мая, сообщается на сайте Кремля.
Герб России был обновлен как на официальном сайте, так и в официальных социальных сетях. Ранее рисунок герба был стилизован и, вместо крестов, над двухглавым орлом находились ромбы.
Ранее Министерство спорта России восстановило христианские кресты на официальной эмблеме ведомства. Там также кресты на эмблеме заменили «ромбиками».
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