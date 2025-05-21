Собянин: ПВО сбила еще шесть украинских дронов, летевших на Москву

Система противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно отразила очередную атаку вражеских беспилотников на Москву, уничтожив шесть аппаратов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем официальном telegram-канале.
В подмосковном аэропорту Жуковский введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Ранее операторы предупреждали о вероятных сбоях в работе связи на территории Московской области, сообщает RT.
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