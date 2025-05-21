21 мая 2025

Клава Кока стала исполнительницей года. Видео

Клава Кока выиграла премию RU.TV в номинации «Лучшая исполнительница»
© Служба новостей «URA.RU»
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Певица со сцены пообещала расти как артистка, чтобы стать достойной этой награды
Певица со сцены пообещала расти как артистка, чтобы стать достойной этой награды Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова)  выиграла в номинации «Лучшая исполнительница» в XIV Русской Музыкальной Премии (RU.TV). Девушка впервые выиграла эту номинацию. Об этом стало известно в прямом эфире премии.

«У меня просто отсутствуют какие-либо слова, потому что за все десять лет, что я на сцене, мне никогда не давали эту награду. И я безумно ее желала, хотела и мечтала. И я понимаю, что, возможно, для этой награды мне стоило еще немножечко подрасти. Но эту награду я хочу принять как некий аванс, для той Клавы Коки, которую вы увидите совсем скоро», — сказала Клава со сцены. Награда выглядит в виде самовара.

Девушка поделилась, как растет как певица и обещает, что вырастет до той артистки, что достойна этой награды. Она также поблагодарила своих фанатов, семью и команду.

Уже после премии певица поделилась эмоциями в своих соцсетях. «Перед глазами мелькают картинки всего моего творческого безумия с самого начала. Мыслей много, иду и слезы наворачиваются!», — написала Клава Кока в своем telegram-канале.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова)  выиграла в номинации «Лучшая исполнительница» в XIV Русской Музыкальной Премии (RU.TV). Девушка впервые выиграла эту номинацию. Об этом стало известно в прямом эфире премии. «У меня просто отсутствуют какие-либо слова, потому что за все десять лет, что я на сцене, мне никогда не давали эту награду. И я безумно ее желала, хотела и мечтала. И я понимаю, что, возможно, для этой награды мне стоило еще немножечко подрасти. Но эту награду я хочу принять как некий аванс, для той Клавы Коки, которую вы увидите совсем скоро», — сказала Клава со сцены. Награда выглядит в виде самовара. Девушка поделилась, как растет как певица и обещает, что вырастет до той артистки, что достойна этой награды. Она также поблагодарила своих фанатов, семью и команду. Уже после премии певица поделилась эмоциями в своих соцсетях. «Перед глазами мелькают картинки всего моего творческого безумия с самого начала. Мыслей много, иду и слезы наворачиваются!», — написала Клава Кока в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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