Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) выиграла в номинации «Лучшая исполнительница» в XIV Русской Музыкальной Премии (RU.TV). Девушка впервые выиграла эту номинацию. Об этом стало известно в прямом эфире премии.
«У меня просто отсутствуют какие-либо слова, потому что за все десять лет, что я на сцене, мне никогда не давали эту награду. И я безумно ее желала, хотела и мечтала. И я понимаю, что, возможно, для этой награды мне стоило еще немножечко подрасти. Но эту награду я хочу принять как некий аванс, для той Клавы Коки, которую вы увидите совсем скоро», — сказала Клава со сцены. Награда выглядит в виде самовара.
Девушка поделилась, как растет как певица и обещает, что вырастет до той артистки, что достойна этой награды. Она также поблагодарила своих фанатов, семью и команду.
Уже после премии певица поделилась эмоциями в своих соцсетях. «Перед глазами мелькают картинки всего моего творческого безумия с самого начала. Мыслей много, иду и слезы наворачиваются!», — написала Клава Кока в своем telegram-канале.
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