Бастрыкин предложил внести поправку в Конституцию о национальной идеи

Бастрыкин: в Конституции РФ нужно закрепить национальную идею
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Бастрыкин заявил, что национальную идею нужно закрепить в Конституции
Бастрыкин заявил, что национальную идею нужно закрепить в Конституции Фото:

В Конституции России необходимо закрепить национальную идею. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его мнению, основой национальной идеи должны стать традиционные ценности, присущие российскому обществу.

«В России к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм ... и ряд других категорий. Национальная идея должна строиться на базе этих ценностей, и ее нужно закрепить в Конституции Российской Федерации», — передает ТАСС слова Бастрыкина.

Глава СК отметил важность формирования единой системы воспитания, основанной на патриотизме и уважении к отечественной истории. Он подчеркнул, что в перечень традиционных ценностей в России входят такие понятия, как гражданская ответственность, преданность Родине и осознание личной ответственности за ее будущее. Кроме того, к числу этих ценностей относятся высокие моральные ориентиры и крепкие семейные устои.

Ранее зампред Госдумы Петр Толстой допустил, что появятся новые инициативы по изменениям Конституции России, пишет RT. По его словам, российское законодательство ожидают значительные преобразования, которые, возможно, затронут и Конституцию страны. В обществе произошли глубокие перемены, в том числе в связи с началом СВО. В связи с изменившимися общественными запросами возникает необходимость дальнейшего развития законодательства, сказал Толстой.

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В Конституции России необходимо закрепить национальную идею. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его мнению, основой национальной идеи должны стать традиционные ценности, присущие российскому обществу. «В России к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм ... и ряд других категорий. Национальная идея должна строиться на базе этих ценностей, и ее нужно закрепить в Конституции Российской Федерации», — передает ТАСС слова Бастрыкина. Глава СК отметил важность формирования единой системы воспитания, основанной на патриотизме и уважении к отечественной истории. Он подчеркнул, что в перечень традиционных ценностей в России входят такие понятия, как гражданская ответственность, преданность Родине и осознание личной ответственности за ее будущее. Кроме того, к числу этих ценностей относятся высокие моральные ориентиры и крепкие семейные устои. Ранее зампред Госдумы Петр Толстой допустил, что появятся новые инициативы по изменениям Конституции России, пишет RT. По его словам, российское законодательство ожидают значительные преобразования, которые, возможно, затронут и Конституцию страны. В обществе произошли глубокие перемены, в том числе в связи с началом СВО. В связи с изменившимися общественными запросами возникает необходимость дальнейшего развития законодательства, сказал Толстой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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