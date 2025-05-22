WSJ: второй раунд переговоров РФ и Украины хотят провести в Ватикане

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня с участием делегации США. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники. Решение по месту и времени встречи еще не принято.
Как отмечает издание, в переговорах, наряду с представителями России и Украины, примут участие ключевые представители Штатов. США на переговорах представят государственный секретарь страны, врио помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио, а также специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог.
Ранее кардинал Пьетро Паролин, занимающий пост госсекретаря Святого престола, сообщил о планах Папы Римского Льва XIV выступить с инициативой использовать Ватикан в качестве нейтральной территории для проведения переговоров между Россией и Украиной. Кардинал подчеркнул, что Святой престол открыт к содействию в мирном разрешении конфликта и готов предоставить все соответствующие условия для конструктивного диалога между сторонами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп не обсуждали эту инициативу Ватикана в ходе телефонных переговоров 19 мая.
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