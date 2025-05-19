Песков: инициатива Ватикана по Украине не обсуждалась Путиным и Трампом

Инициатива Ватикана по предоставлению площадки для переговоров России и Украины известна российской стороне, однако этот вопрос не поднимался в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли идея использования Ватикана в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной во время беседы лидеров двух стран. Слова передает РИА Новости.
Ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил о намерении Папы Римского Льва XIV предложить Ватикан в качестве нейтральной площадки для переговоров между Россией и Украиной. По словам кардинала, Святой престол готов способствовать мирному урегулированию конфликта и предоставить все необходимые условия для диалога сторон. Российская сторона внимательно относится к подобным инициативам и выражает благодарность международному сообществу за стремление содействовать процессу урегулирования, отметил Песков.
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