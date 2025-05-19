19 мая 2025

Песков: инициатива Ватикана по Украине не обсуждалась Путиным и Трампом

© Служба новостей «URA.RU»
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Песков уточнил, что все подобные инициативы привлекают внимание Кремля
Песков уточнил, что все подобные инициативы привлекают внимание Кремля Фото:

Инициатива Ватикана по предоставлению площадки для переговоров России и Украины известна российской стороне, однако этот вопрос не поднимался в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли идея использования Ватикана в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной во время беседы лидеров двух стран. Слова передает РИА Новости.

Ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил о намерении Папы Римского Льва XIV предложить Ватикан в качестве нейтральной площадки для переговоров между Россией и Украиной. По словам кардинала, Святой престол готов способствовать мирному урегулированию конфликта и предоставить все необходимые условия для диалога сторон. Российская сторона внимательно относится к подобным инициативам и выражает благодарность международному сообществу за стремление содействовать процессу урегулирования, отметил Песков.

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Инициатива Ватикана по предоставлению площадки для переговоров России и Украины известна российской стороне, однако этот вопрос не поднимался в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли идея использования Ватикана в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной во время беседы лидеров двух стран. Слова передает РИА Новости. Ранее госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил о намерении Папы Римского Льва XIV предложить Ватикан в качестве нейтральной площадки для переговоров между Россией и Украиной. По словам кардинала, Святой престол готов способствовать мирному урегулированию конфликта и предоставить все необходимые условия для диалога сторон. Российская сторона внимательно относится к подобным инициативам и выражает благодарность международному сообществу за стремление содействовать процессу урегулирования, отметил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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