21 мая 2025

Начальником ГУС Тюменской области стал Валерий Киселев

© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Киселев был и.о. начальника ГУС Тюменской области с сентября 2024 года
Валерий Киселев был и.о. начальника ГУС Тюменской области с сентября 2024 года Фото:

Валерий Киселев назначен начальником Главного управления строительства Тюменской области. Об этом сообщил telegram-канал пресс-службы ведомства.

«Начальником Главного управления строительства Тюменской области назначен Валерий Сергеевич Киселев. С сентября 2024 года Валерий Киселев исполнял обязанности начальника ГУС ТО», — указано в публикации пресс-службы ГУС Тюменской области.

До назначения Киселев в разное время был заместителем начальника областного ГУС, а также возглавлял управление жилищной политики Тюменской области. Он, в частности, принимал участие в разбирательствах, связанных с «коттеджным гетто» в Перевалово, где у людей хотели отнять дома, построенные с нарушением нормативных требований.

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Валерий Киселев назначен начальником Главного управления строительства Тюменской области. Об этом сообщил telegram-канал пресс-службы ведомства. «Начальником Главного управления строительства Тюменской области назначен Валерий Сергеевич Киселев. С сентября 2024 года Валерий Киселев исполнял обязанности начальника ГУС ТО», — указано в публикации пресс-службы ГУС Тюменской области. До назначения Киселев в разное время был заместителем начальника областного ГУС, а также возглавлял управление жилищной политики Тюменской области. Он, в частности, принимал участие в разбирательствах, связанных с «коттеджным гетто» в Перевалово, где у людей хотели отнять дома, построенные с нарушением нормативных требований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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