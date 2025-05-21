Начальником ГУС Тюменской области стал Валерий Киселев

Валерий Киселев назначен начальником Главного управления строительства Тюменской области. Об этом сообщил telegram-канал пресс-службы ведомства.
«Начальником Главного управления строительства Тюменской области назначен Валерий Сергеевич Киселев. С сентября 2024 года Валерий Киселев исполнял обязанности начальника ГУС ТО», — указано в публикации пресс-службы ГУС Тюменской области.
До назначения Киселев в разное время был заместителем начальника областного ГУС, а также возглавлял управление жилищной политики Тюменской области. Он, в частности, принимал участие в разбирательствах, связанных с «коттеджным гетто» в Перевалово, где у людей хотели отнять дома, построенные с нарушением нормативных требований.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!