21 мая 2025

В Пермском крае суд наказал супругов, ограбивших свою падчерицу в день ее совершеннолетия

В Пермском крае супруги ограбили свою падчерицу в день ее совершеннолетия
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил мужчине условный срок, а его сообщница отправится в колонию
Суд назначил мужчине условный срок, а его сообщница отправится в колонию Фото:

В Кунгуре Пермского края суд вынес приговор супружеской паре, ограбившей свою падчерицу. Преступление было совершено мужчиной и женщиной, в день совершеннолетия их приемной дочери, сообщается на сайте ГУ МВД по краю. Приемные родители знали, что на банковское карте девушки имеется крупная сумма денег, полученных в качестве алиментов. Для того, чтобы заполучить их, они под надуманным предлогом организовали с ней встречу, пригласив потерпевшую в гости.

«Погостив у приемных родителей потерпевшая решила поздно вечером вернуться к себе в общежитие. Воспользовавшись удобным моментом, супруга предложила мужу похитить наличные у приемной дочери, инсценировав грабеж. Женщина под предлогом проводить девушку до остановки, вышла с ней из дома. В это время мужчина, по предварительной договоренности, с супругой ждал их уже на перекрестке. Встретившись на дороге в обозначенном месте, он толкнул свою жену, а потом приемную дочь и, забрав из кармана ее куртки 169 тысяч рублей, скрылся», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

За совершение преступления в отношении супругов возбудили уголовное дело по статье о грабеже (п. «а», г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Суд приговорил мужчину к одному году десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года восемь месяцев. Его сообщница, с учетом наказания по ранее совершенному преступлению, получила шесть лет десять месяцев. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

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В Кунгуре Пермского края суд вынес приговор супружеской паре, ограбившей свою падчерицу. Преступление было совершено мужчиной и женщиной, в день совершеннолетия их приемной дочери, сообщается на сайте ГУ МВД по краю. Приемные родители знали, что на банковское карте девушки имеется крупная сумма денег, полученных в качестве алиментов. Для того, чтобы заполучить их, они под надуманным предлогом организовали с ней встречу, пригласив потерпевшую в гости. «Погостив у приемных родителей потерпевшая решила поздно вечером вернуться к себе в общежитие. Воспользовавшись удобным моментом, супруга предложила мужу похитить наличные у приемной дочери, инсценировав грабеж. Женщина под предлогом проводить девушку до остановки, вышла с ней из дома. В это время мужчина, по предварительной договоренности, с супругой ждал их уже на перекрестке. Встретившись на дороге в обозначенном месте, он толкнул свою жену, а потом приемную дочь и, забрав из кармана ее куртки 169 тысяч рублей, скрылся», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. За совершение преступления в отношении супругов возбудили уголовное дело по статье о грабеже (п. «а», г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Суд приговорил мужчину к одному году десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года восемь месяцев. Его сообщница, с учетом наказания по ранее совершенному преступлению, получила шесть лет десять месяцев. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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