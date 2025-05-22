Снайперы из Киргизии устроили в Екатеринбурге стрельбу. Фото

На соревнования в Екатеринбург прилетел спецназ ГКНБ из Киргизии
© Служба новостей «URA.RU»
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Снайперы из Киргизии участвуют в соревнованиях «Вызов»
Снайперы из Киргизии участвуют в соревнованиях «Вызов» Фото:

Самыми интригующими участниками на соревнованиях «Вызов», которые стартовали в Екатеринбурге, стали гости из Киргизии. Как сообщил URA.RU источник, это спецназовцы ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности) Киргизской Республики.

«По сути, это то же самое, что у нас ФСБ. Они не общаются с прессой и не дают комментариев, у них нет на то разрешения киргизских властей»,— объяснил собеседник.

Команда 'Калкан» уже с первых минут показала блестящие результаты. Особенно отличились киргизские снайперы во время стрельбы по мишеням на расстоянии 300 метров.

Всего в соревнованиях принимают участие 16 команд. Российские представляют лучшие спецназовцы различных силовых ведомств: Минобороны, Росгвардии, ФСИН и МВД. Участников от ФСБ в отличие от прошлого года нынче нет. Многие из состязающихся являются участниками СВО. После окончания «Вызова» они вернутся на фронт для выполнения боевых задач.

Команда «Калкан» показала блестящие результаты
Команда «Калкан» показала блестящие результаты
Фото:

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Самыми интригующими участниками на соревнованиях «Вызов», которые стартовали в Екатеринбурге, стали гости из Киргизии. Как сообщил URA.RU источник, это спецназовцы ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности) Киргизской Республики. «По сути, это то же самое, что у нас ФСБ. Они не общаются с прессой и не дают комментариев, у них нет на то разрешения киргизских властей»,— объяснил собеседник. Команда 'Калкан» уже с первых минут показала блестящие результаты. Особенно отличились киргизские снайперы во время стрельбы по мишеням на расстоянии 300 метров. Всего в соревнованиях принимают участие 16 команд. Российские представляют лучшие спецназовцы различных силовых ведомств: Минобороны, Росгвардии, ФСИН и МВД. Участников от ФСБ в отличие от прошлого года нынче нет. Многие из состязающихся являются участниками СВО. После окончания «Вызова» они вернутся на фронт для выполнения боевых задач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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