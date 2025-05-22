Самыми интригующими участниками на соревнованиях «Вызов», которые стартовали в Екатеринбурге, стали гости из Киргизии. Как сообщил URA.RU источник, это спецназовцы ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности) Киргизской Республики.
«По сути, это то же самое, что у нас ФСБ. Они не общаются с прессой и не дают комментариев, у них нет на то разрешения киргизских властей»,— объяснил собеседник.
Команда 'Калкан» уже с первых минут показала блестящие результаты. Особенно отличились киргизские снайперы во время стрельбы по мишеням на расстоянии 300 метров.
Всего в соревнованиях принимают участие 16 команд. Российские представляют лучшие спецназовцы различных силовых ведомств: Минобороны, Росгвардии, ФСИН и МВД. Участников от ФСБ в отличие от прошлого года нынче нет. Многие из состязающихся являются участниками СВО. После окончания «Вызова» они вернутся на фронт для выполнения боевых задач.
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