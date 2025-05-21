В Пермском крае ввели уникальное требование к кандидатам в губернаторы

В Пермском крае увеличили количество подписей, которые необходимо собрать самовыдвиженцам на губернаторских выборах через портал «Госуслуги», с 25% до 50%. С инициативой выступил крайизбирком. Депутаты поддержали эту поправку на пленарном заседании, сообщает избирательная комиссия в своем telegram-канале. Пермский край — единственный регион Урала, где есть сбор подписей онлайн.
«С принятием данных изменений у избирателей не будет необходимости ждать сборщика подписей или искать точки их сбора. Все можно будет сделать удаленно в комфортное время, в удобном месте с любого устройства с доступом в интернет», — приводит слова председателя крайизбиркома Игоря Вагина пресс-служба ведомства.
Он добавляет, что сбор подписей через «Госуслуги», который впервые появился в Прикамье в 2020 году, оценили и сами кандидаты. Такие подписи не подлежат дополнительной проверке, поскольку они уже верифицированы. Это сэкономит время и деньги избирательных штабов.
50% — это предельное количество подписей, которые федеральное законодательство допускает собирать через «Госуслуги». Также на заседании заксобрания депутаты поддержали и другие предложения крайизбиркома. Например, из краевых нормативных актов убрали ограничение, где был установлен запрет на то, чтобы губернаторы работали в должности больше двух сроков подряд.
«Это важная поправка для легитимности предстоящих выборов губернатора. Избирком создает максимальные удобства для всех потенциальных участников процесса и снимает возможные ограничения», — считает уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.
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