Пермяки отказываются покупать квартиры в новостройках

В апреле 2025 года на рынке первичной недвижимости Перми зафиксировано снижение количества сделок. По договорам долевого участия продали на 4,1% квартир меньше, чем в марте этого же года, сказано в telegram-канале «Объектив.рф».
«В апреле 2025 года продано 537 лотов по договорам долевого участия и договорам уступки прав требования. Количество сделок по сравнению с мартом 2025 года уменьшилось на 4,1%», — сказано в сообщении.
Уточняется, что средняя цена квадратного метра в сделках за месяц выросла 2,6% и достигла 155,5 тысячи квадратных метров. А стоимость покупки в среднем составила 6,98 млн рублей. Больше всего сделок завершили застройщики «Девелопмент-Юг», ПСЗП и ПМД.
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