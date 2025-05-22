Пермяки отказываются покупать квартиры в новостройках

В Перми снизилось количество сделок на первичном рынке недвижимости на 4,1%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В среднем квартиры покупают за 7 млн рублей
В среднем квартиры покупают за 7 млн рублей Фото:

В апреле 2025 года на рынке первичной недвижимости Перми зафиксировано снижение количества сделок. По договорам долевого участия продали на 4,1% квартир меньше, чем в марте этого же года, сказано в telegram-канале «Объектив.рф».

«В апреле 2025 года продано 537 лотов по договорам долевого участия и договорам уступки прав требования. Количество сделок по сравнению с мартом 2025 года уменьшилось на 4,1%», — сказано в сообщении.

Уточняется, что средняя цена квадратного метра в сделках за месяц выросла 2,6% и достигла 155,5 тысячи квадратных метров. А стоимость покупки в среднем составила 6,98 млн рублей. Больше всего сделок завершили застройщики «Девелопмент-Юг», ПСЗП и ПМД.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В апреле 2025 года на рынке первичной недвижимости Перми зафиксировано снижение количества сделок. По договорам долевого участия продали на 4,1% квартир меньше, чем в марте этого же года, сказано в telegram-канале «Объектив.рф». «В апреле 2025 года продано 537 лотов по договорам долевого участия и договорам уступки прав требования. Количество сделок по сравнению с мартом 2025 года уменьшилось на 4,1%», — сказано в сообщении. Уточняется, что средняя цена квадратного метра в сделках за месяц выросла 2,6% и достигла 155,5 тысячи квадратных метров. А стоимость покупки в среднем составила 6,98 млн рублей. Больше всего сделок завершили застройщики «Девелопмент-Юг», ПСЗП и ПМД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...