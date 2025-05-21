В ХМАО подскочили цены на сыр, рыбу и морепродукты

В ХМАО с начала 2025 года больше всего подорожали сыр, рыба и морепродукты. Рост составил 10,7% и 8% соответственно, сообщили URA.RU аналитики Росстата.
«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2024 года подорожали сыр (на 10,7%), рыба и морепродукты (на 8,0%). В среднем цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в ХМАО увеличились на 3,9% (по России — на 3,1%)», — рассказали в ведомстве.
Согласно аналитике, продукты питания в Югре в среднем подорожали на 5,4%. Также в числе подорожавших продуктов — плодоовощная продукция (+6,8%), мясо и птица (+5,2%), молоко и молочная продукция (+4,9%), кондитерские изделия (+3,9%), хлеб и хлебобулочные изделия (+3,5%), крупа и бобовые (+3,1%), макаронные изделия (+2,9%), сахар-песок (+2,7%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (+1,0%).
В то же время зафиксировано снижение цен на куриные яйца (–5,6%), подсолнечное масло (–3,8%) и сливочное масло (–3,3%). Стоимость алкогольных напитков выросла на 6,9%.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за неделю зафиксирован рост цен на лук, морковь и вареную колбасу. Лук подорожал с 63,36 до 72,73 рубля за килограмм.
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