21 мая 2025

В ХМАО подскочили цены на сыр, рыбу и морепродукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена сыра в ХМАО выросла на 10% с начала года
Цена сыра в ХМАО выросла на 10% с начала года Фото:

В ХМАО с начала 2025 года больше всего подорожали сыр, рыба и морепродукты. Рост составил 10,7% и 8% соответственно, сообщили URA.RU аналитики Росстата.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2024 года подорожали сыр (на 10,7%), рыба и морепродукты (на 8,0%). В среднем цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в ХМАО увеличились на 3,9% (по России — на 3,1%)», — рассказали в ведомстве.

Согласно аналитике, продукты питания в Югре в среднем подорожали на 5,4%. Также в числе подорожавших продуктов — плодоовощная продукция (+6,8%), мясо и птица (+5,2%), молоко и молочная продукция (+4,9%), кондитерские изделия (+3,9%), хлеб и хлебобулочные изделия (+3,5%), крупа и бобовые (+3,1%), макаронные изделия (+2,9%), сахар-песок (+2,7%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (+1,0%).

В то же время зафиксировано снижение цен на куриные яйца (–5,6%), подсолнечное масло (–3,8%) и сливочное масло (–3,3%). Стоимость алкогольных напитков выросла на 6,9%.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за неделю зафиксирован рост цен на лук, морковь и вареную колбасу. Лук подорожал с 63,36 до 72,73 рубля за килограмм.

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В ХМАО с начала 2025 года больше всего подорожали сыр, рыба и морепродукты. Рост составил 10,7% и 8% соответственно, сообщили URA.RU аналитики Росстата. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2024 года подорожали сыр (на 10,7%), рыба и морепродукты (на 8,0%). В среднем цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в ХМАО увеличились на 3,9% (по России — на 3,1%)», — рассказали в ведомстве. Согласно аналитике, продукты питания в Югре в среднем подорожали на 5,4%. Также в числе подорожавших продуктов — плодоовощная продукция (+6,8%), мясо и птица (+5,2%), молоко и молочная продукция (+4,9%), кондитерские изделия (+3,9%), хлеб и хлебобулочные изделия (+3,5%), крупа и бобовые (+3,1%), макаронные изделия (+2,9%), сахар-песок (+2,7%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (+1,0%). В то же время зафиксировано снижение цен на куриные яйца (–5,6%), подсолнечное масло (–3,8%) и сливочное масло (–3,3%). Стоимость алкогольных напитков выросла на 6,9%. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за неделю зафиксирован рост цен на лук, морковь и вареную колбасу. Лук подорожал с 63,36 до 72,73 рубля за килограмм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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