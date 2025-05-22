В Кургане извращенца, который приставал к детям, заключили под стражу. Видео

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Мужчина приставал к детям у подъезда 18 мая
Мужчина приставал к детям у подъезда 18 мая Фото:

В Кургане извращенца, который приставал к детям у подъезда, заключили под стражу. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области у себя в tg-канале.

«Сегодня судом по ходатайству следователя курганцу, обвиняемому в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишет СУ СК. Меру пресечения в первый раз избирают на срок до двух месяцев.

По данным следствия, инцидент произошел 18 мая во дворе одного из домов на улице Гоголя, когда обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. После обращения очевидца в полицию мужчину задержали, он признал вину, а также проверяется на причастность к другим аналогичным случаям.

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В Кургане извращенца, который приставал к детям у подъезда, заключили под стражу. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области у себя в tg-канале. «Сегодня судом по ходатайству следователя курганцу, обвиняемому в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишет СУ СК. Меру пресечения в первый раз избирают на срок до двух месяцев. По данным следствия, инцидент произошел 18 мая во дворе одного из домов на улице Гоголя, когда обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. После обращения очевидца в полицию мужчину задержали, он признал вину, а также проверяется на причастность к другим аналогичным случаям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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