В Кургане извращенца, который приставал к детям у подъезда, заключили под стражу. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области у себя в tg-канале.
«Сегодня судом по ходатайству следователя курганцу, обвиняемому в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишет СУ СК. Меру пресечения в первый раз избирают на срок до двух месяцев.
По данным следствия, инцидент произошел 18 мая во дворе одного из домов на улице Гоголя, когда обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. После обращения очевидца в полицию мужчину задержали, он признал вину, а также проверяется на причастность к другим аналогичным случаям.
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