Премьер Патрушев высказался о скачках цен на продукты

Резких скачков цен на продукты питания в России не наблюдается. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев. По его словам, внутренний рынок полностью обеспечен всеми необходимыми продуктами.
«Российский внутренний рынок обеспечен продуктами, заметных скачков цен не наблюдается», — заявил Патрушев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Трансляция велась на официальном сайте Кремля.
Он также отметил, что отечественные производители наращивают выпуск товаров, что положительно влияет на ассортимент и стоимость продуктов для населения. По предварительным данным, за прошлый год производство готовой продукции в стране увеличилось почти на шесть процентов.
Речь идет о таких категориях, как растительные масла, сахар, крупы, молочные, мясные и кондитерские изделия. Вице-премьер добавил, что это стало возможным благодаря поддержке агропромышленного комплекса и мерам по импортозамещению, реализуемым в последние годы.
Ранее в Госдуме предложили зафиксировать цены на пять видов продовольственных товаров первой необходимости с торговой наценкой не более 10%. По словам председателя комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина, в перечень войдут хлебобулочные изделия, молочные продукты и крупы. Окончательный список сейчас согласовывается с профильными ведомствами, передает RT.
