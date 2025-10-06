Премьер Патрушев высказался о скачках цен на продукты

Патрушев: заметных скачков цен на продукты в России не наблюдается
Российский рынок полностью обеспечен всеми необходимыми продуктами, заявил Патрушев
Российский рынок полностью обеспечен всеми необходимыми продуктами, заявил Патрушев

Резких скачков цен на продукты питания в России не наблюдается. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев. По его словам, внутренний рынок полностью обеспечен всеми необходимыми продуктами. 

«Российский внутренний рынок обеспечен продуктами, заметных скачков цен не наблюдается», — заявил Патрушев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Трансляция велась на официальном сайте Кремля.

Он также отметил, что отечественные производители наращивают выпуск товаров, что положительно влияет на ассортимент и стоимость продуктов для населения. По предварительным данным, за прошлый год производство готовой продукции в стране увеличилось почти на шесть процентов.

Речь идет о таких категориях, как растительные масла, сахар, крупы, молочные, мясные и кондитерские изделия. Вице-премьер добавил, что это стало возможным благодаря поддержке агропромышленного комплекса и мерам по импортозамещению, реализуемым в последние годы.

Ранее в Госдуме предложили зафиксировать цены на пять видов продовольственных товаров первой необходимости с торговой наценкой не более 10%. По словам председателя комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина, в перечень войдут хлебобулочные изделия, молочные продукты и крупы. Окончательный список сейчас согласовывается с профильными ведомствами, передает RT.

