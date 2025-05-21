21 мая 2025

Новому начальнику ГУС Тюменской области прочат карьерные перспективы

Новому начальнику ГУС Тюменской области Киселеву прочат карьерные перспективы
© Служба новостей «URA.RU»
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Политолог сравнил главное управление строительства Тюменской области с карьерным трамплином
Политолог сравнил главное управление строительства Тюменской области с карьерным трамплином Фото:

Новый начальник главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев может рассчитывать на карьерный рост в областном правительстве. Должность, которую он занял, можно считать карьерным трамплином, отметил в разговоре с URA.RU политолог Лев Березин.

«Очень серьезная структура. Человек, который показал на таком посту хорошие результаты имеет хорошую карьерную перспективу», — подчеркнул Лев Березин.

ГУС Тюменской области ответственен за разработку и реализацию всех региональных программ в сферах жилищного строительства, защиты от наводнений, укрепления береговых территорий, газификации. Два последних начальника управления — Сергей Шустов и Павел Перевалов — заняли посты заместителей губернатора Тюменской области и сохраняют их до сих пор.

Как ранее сообщало URA.RU, Валерий Киселев возглавил ГУС после 14 лет в должности замначальника. Экс-глава управления Павел Перевалов покинул пост и занял позицию замгубернатора в сентябре 2024 года.

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Новый начальник главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев может рассчитывать на карьерный рост в областном правительстве. Должность, которую он занял, можно считать карьерным трамплином, отметил в разговоре с URA.RU политолог Лев Березин. «Очень серьезная структура. Человек, который показал на таком посту хорошие результаты имеет хорошую карьерную перспективу», — подчеркнул Лев Березин. ГУС Тюменской области ответственен за разработку и реализацию всех региональных программ в сферах жилищного строительства, защиты от наводнений, укрепления береговых территорий, газификации. Два последних начальника управления — Сергей Шустов и Павел Перевалов — заняли посты заместителей губернатора Тюменской области и сохраняют их до сих пор. Как ранее сообщало URA.RU, Валерий Киселев возглавил ГУС после 14 лет в должности замначальника. Экс-глава управления Павел Перевалов покинул пост и занял позицию замгубернатора в сентябре 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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