Новому начальнику ГУС Тюменской области прочат карьерные перспективы

Новый начальник главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев может рассчитывать на карьерный рост в областном правительстве. Должность, которую он занял, можно считать карьерным трамплином, отметил в разговоре с URA.RU политолог Лев Березин.
«Очень серьезная структура. Человек, который показал на таком посту хорошие результаты имеет хорошую карьерную перспективу», — подчеркнул Лев Березин.
ГУС Тюменской области ответственен за разработку и реализацию всех региональных программ в сферах жилищного строительства, защиты от наводнений, укрепления береговых территорий, газификации. Два последних начальника управления — Сергей Шустов и Павел Перевалов — заняли посты заместителей губернатора Тюменской области и сохраняют их до сих пор.
Как ранее сообщало URA.RU, Валерий Киселев возглавил ГУС после 14 лет в должности замначальника. Экс-глава управления Павел Перевалов покинул пост и занял позицию замгубернатора в сентябре 2024 года.
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