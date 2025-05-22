Суд о взыскании 932 миллионов рублей с ЧМК пройдет в закрытом режиме

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Суд газовиков с Челябинским меткомбинатом будет закрытым
Суд газовиков с Челябинским меткомбинатом будет закрытым Фото:

Компания «Новатэк-Челябинск» будет судиться с Челябинским меткомбинатом (ЧМК) в закрытом режиме. Как следует из данных суда, ходатайство подали газовики.

«ООО „Новатэк-Челябинск“. Ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании», — отмечено на сайте арбитражного суда.

Иск о долгах за поставленный предприятию в январе газ на 932,155 млн рублей суд зарегистрировал 9 апреля. А через полтора месяца инициатор спора попросил перевести процесс в закрытый режим. 22 мая ходатайство суд удовлетворил.

Со следующим иском, которым «Новатэк» намерен отсудить свои 869 млн рублей обязательств за поставленный энергоресурс, ходатайство поступило в один день. Решение пока не принято — назначено предварительное судебное заседание. Инициативу газовиков судья Денис Колесников может рассмотреть на нем.

Что заставило «Новатэк» ходатайствовать, неизвестно. При подготовке материала URA.RU направил запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.

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Компания «Новатэк-Челябинск» будет судиться с Челябинским меткомбинатом (ЧМК) в закрытом режиме. Как следует из данных суда, ходатайство подали газовики. «ООО „Новатэк-Челябинск“. Ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании», — отмечено на сайте арбитражного суда. Иск о долгах за поставленный предприятию в январе газ на 932,155 млн рублей суд зарегистрировал 9 апреля. А через полтора месяца инициатор спора попросил перевести процесс в закрытый режим. 22 мая ходатайство суд удовлетворил. Со следующим иском, которым «Новатэк» намерен отсудить свои 869 млн рублей обязательств за поставленный энергоресурс, ходатайство поступило в один день. Решение пока не принято — назначено предварительное судебное заседание. Инициативу газовиков судья Денис Колесников может рассмотреть на нем. Что заставило «Новатэк» ходатайствовать, неизвестно. При подготовке материала URA.RU направил запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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