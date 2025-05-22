Суд о взыскании 932 миллионов рублей с ЧМК пройдет в закрытом режиме

Компания «Новатэк-Челябинск» будет судиться с Челябинским меткомбинатом (ЧМК) в закрытом режиме. Как следует из данных суда, ходатайство подали газовики.
«ООО „Новатэк-Челябинск“. Ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании», — отмечено на сайте арбитражного суда.
Иск о долгах за поставленный предприятию в январе газ на 932,155 млн рублей суд зарегистрировал 9 апреля. А через полтора месяца инициатор спора попросил перевести процесс в закрытый режим. 22 мая ходатайство суд удовлетворил.
Со следующим иском, которым «Новатэк» намерен отсудить свои 869 млн рублей обязательств за поставленный энергоресурс, ходатайство поступило в один день. Решение пока не принято — назначено предварительное судебное заседание. Инициативу газовиков судья Денис Колесников может рассмотреть на нем.
Что заставило «Новатэк» ходатайствовать, неизвестно. При подготовке материала URA.RU направил запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!