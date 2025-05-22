Строительство огромных терм в Екатеринбурге поддержало правительство РФ: рендеры

Минэкономразвития РФ согласовало льготный кредит компании Baden Family на строительство большого многофункционального комплекса Badenland на месте бывшего ТЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге, который объединит термы, детский парк, ресторанный и банный комплекс, офисы и пр. Общая стоимость проекта составит около четырех миллиардов рублей, рассказали URA.RU в компании.
Заявка Baden Family ушла в Москву еще в феврале. Сначала ее рассматривал «Сбер», после этого документы поступили в Минэк, специалисты которого около трех месяцев отбирали и анализировали приоритетные проекты со всей России. Это говорит о высокой конкурентной борьбе.
Программу поддержки «устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров», на основании которой Baden Family сейчас получает поддержку, правительство РФ утвердило в 2021 году. «По условиям этой программы, банк выделит 70% от бюджета проекта, остальные вложения — собственные средства компании», — объяснили в Baden Family.
В планах владельца — Евгения Кононова — в течение месяца получить окончательный проект и экспертизу. Еще месяц уйдет на получение разрешения на строительство. К концу июня в компании планируют согласовать реконструкцию всего комплекса. Затем начнется сама реконструкция, которая займет полтора-два года.
А первую очередь Badenland запустят уже в этом году. На первом этаже будет масштабный термальный комплекс с самым большим термальным бассейном на Урале — в 1250 квадратных метров и различными зонами отдыха. На втором — большой SPA-комплекс, бани народов мира и wellness-зона, на третьем этаже расположится детский город с батутами, горками, интерактивными играми, аттракционами и зонами мастер-классов. Также на третьем и четвертом этажах разместят апарт-комплекс более 160 апартаментов.
Проект реализуется в соответствии с актуальными поручениями врио свердловского губернатора Дениса Паслера. На заседании регионального правительства накануне он как раз поставил задачу усилить работу по привлечению инвесторов в Свердловскую область. По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил 898,2 миллиарда рублей, рост — почти 15% к уровню 2023 года.
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