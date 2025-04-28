Экс-федеральный судья из ЯНАО отправится в колонию за переделку оружия

Суд Лабытнанги (ЯНАО) отправил в колонию бывшего судью городского суда Салехарда Алишера Раенгулова и его брата за незаконную переделку и хранение оружия. Осужденные взяты под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Родные братья по предварительному сговору, незаконно изготовили из охолощенного оружия четыре огнестрельных пистолета и стволы к ним. Все изготовленное оружие после проведенных манипуляций стало пригодным для стрельбы патронами. Кроме того [экс-судья Раенгулов] хранил еще две единицы оружия, признанные огнестрельным», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа.
Раенгулов приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, его брат Тимур Раенгулов получил 5,5 лет. Кроме того, братья заплатят штрафы в размере 400 тысяч рублей каждый.
Раенгулов получил должность судьи горсуда Салехарда в 2016 году. В 2021 году оставил пост, после того, как им заинтересовались силовики по подозрению в организации нелегального стрелкового клуба.
Как у бывшего федерального судьи, у Раенгулова оставалось право на судейскую неприкосновенность, поэтому следователи не смогли возбудить уголовное дело сразу. По представлению председателя СКР Александра Бастрыкина он лишен неприкосновенности в 2022 году. Тогда же в отношении Алишера и Тимура возбуждено уголовное дело. Следователи СУ СКР собрали достаточную доказательную базу и передали дело в суд Лабытнанги в ноябре 2023 года. Но судья Андрей Карплюк вернул дело в прокуратуру на доследование. Сторона обвинения не согласилась с данной позицией и обратилась в суд ЯНАО, где было решено возобновить рассмотрение уголовного дела.
Повторно дело поступило в суд в апреле 2024 года, а в октябре вновь «встало на паузу». Потребовалась экспертиза оружия. В конце февраля процесс возобновился, а 29 апреля суд вынес обвинительный приговор.
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