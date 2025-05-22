В Челябинске Следственный комитет возбудил уголовное дело за истязание в отношении женщины, которая матом отругала 10-летнего ребенка в пункте выдачи интернет-заказов. Лицо ребенка было все в синяках и следах от побоев, сообщила пресс-служба ведомства.
«В одном из пунктов выдачи интернет-заказов на Комсомольском проспекте в Челябинске женщина высказывает угрозы убийством в отношении 10-летнего сына, а также сообщает о ранее причиненных ему телесных повреждениях за „покупки без ее ведома“. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по пункту „г“ части второй статьи 117 УК РФ (истязание)», — сообщила пресс-служба СУ СК по Челябинской области в telegram-канале.
Пока мать спала после ночной смены, мальчик забрал заказанный ранее без разрешения питбайк. Женщина потребовала оформить возврат и предложила забрать ребенка, обозвав его дебилом. Лицо мальчика было все заплывшее и в синяках от побоев. «Я тебя сейчас вообще убью, понял? И пойдешь вот такой нарядный на выпускной сегодня», — прокричала женщина прямо в пункте выдачи.
Следователи намерены проверить, в каких условиях проживает мальчик, занимаются ли родители его воспитанием. Также предстоит установить причины, по которым возник инцидент. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!