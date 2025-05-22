В ХМАО затопило почти 200 дач из-за половодья

В ХМАО из-за весеннего разлива рек затопило почти 200 приусадебных участков в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе, а также в Сургутском и Нефтеюганском районах. За последние сутки число подтопленных участков увеличилось на три десятка, сообщил департамент региональной безопасности Югры.
«В муниципальных образованиях г. Лангепас, Сургутский район, г. Нижневартовск и Нефтеюганский район введен режим повышенной готовности в целях реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные повышением уровня паводковых вод в реках Обь, Большой Юган, Вандрас. В Нижневартовске затоплено 77 участков, в Мегионе — 82, в Лангепасе — 27, в Салыме — пять, в Зайцевой Речке — шесть», — сообщили в департаменте.
Наибольший прирост зафиксирован в Нижневартовске, где на реке Обь уровень воды достиг 923 см — там затоплены 77 приусадебных участков, за сутки добавилось еще 19. В Лангепасе вода дошла до 27 участков (+12 за сутки). В Мегионе под водой остаются 82 участка, но новых подтоплений не зафиксировано. В Салыме вода отступила с трех участков, но пять все еще остаются затопленными.
Власти ожидают дальнейший подъем уровня воды. По предварительным прогнозам, возможно затопление пойменных территорий. В зоне возможного затопления могут оказаться до 334 приусадебных участков.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО число затопленных приусадебных участков превысило 100. Больше всего пострадали Мегион, Нижневартовск и Лангепас.
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