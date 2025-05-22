«Разрушается на глазах»: прокуратура потребовала отремонтировать стелу «Екатеринбург»

На Московском тракте отремонтируют стелу «Екатеринбург»
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным прокуратуры, у стелы разрушены ступени
По данным прокуратуры, у стелы разрушены ступени Фото:

Стелу «Екатеринбург», расположенную на Московском тракте при въезде в город, отремонтируют по требованию прокуратуры Свердловской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, сославшись на официальный ответ надзорного ведомства. В пресс-службе городской мэрии URA.RU подтвердили, что власти восстановят объект.

«Прокуратуру, как и меня, не устроило состояние стелы „Екатеринбург“. Немыслимо, когда любой памятный знак разрушается на глазах! А тут речь идет, образно говоря, про лицо города. Вопиющий случай!», — написал Андрей Альшевских в своем telegram-канале.

В документе прокуратуры уточняется, что в ходе осмотра памятного знака были выявлены существенные нарушения: разрушены ступени, угол наклона конструкции не соответствует установленным стандартам, отсутствует смотровая площадка, а металлические буквы, составляющие название города, повреждены коррозией. В связи с этим 16 мая прокуратура направила представление главе города Алексею Орлову об устранении данных нарушений.

Документ о необходимости приведения стелы в надлежащее состояние подписал прокурор Свердловской области Борис Крылов. Ожидается, что городские власти восстановит ступени, обеспечат наличие смотровой площадки и устранят следы коррозии на буквах.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга URA.RU рассказали, что ситуация находится на контроле мэрии. Там добавили, что объект восстановят.

Документ подписал прокурор Крылов
Документ подписал прокурор Крылов
Фото:

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Стелу «Екатеринбург», расположенную на Московском тракте при въезде в город, отремонтируют по требованию прокуратуры Свердловской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, сославшись на официальный ответ надзорного ведомства. В пресс-службе городской мэрии URA.RU подтвердили, что власти восстановят объект. «Прокуратуру, как и меня, не устроило состояние стелы „Екатеринбург“. Немыслимо, когда любой памятный знак разрушается на глазах! А тут речь идет, образно говоря, про лицо города. Вопиющий случай!», — написал Андрей Альшевских в своем telegram-канале. В документе прокуратуры уточняется, что в ходе осмотра памятного знака были выявлены существенные нарушения: разрушены ступени, угол наклона конструкции не соответствует установленным стандартам, отсутствует смотровая площадка, а металлические буквы, составляющие название города, повреждены коррозией. В связи с этим 16 мая прокуратура направила представление главе города Алексею Орлову об устранении данных нарушений. Документ о необходимости приведения стелы в надлежащее состояние подписал прокурор Свердловской области Борис Крылов. Ожидается, что городские власти восстановит ступени, обеспечат наличие смотровой площадки и устранят следы коррозии на буквах. В пресс-службе администрации Екатеринбурга URA.RU рассказали, что ситуация находится на контроле мэрии. Там добавили, что объект восстановят.
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