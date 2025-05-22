Путин вручил награду худруку Пермской краевой музыкальной школы

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Президент высоко отметил пермского педагога и музыканта
Президент высоко отметил пермского педагога и музыканта Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» художественному руководителю Пермской краевой специальной музыкальной школы Павлу Милюкову. Сегодня на торжественной церемонии глава государства вручил ему удостоверение и нагрудный знак.

«В Екатерининском зале Сенатского дворца Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вручил Павлу Сергеевичу Милюкову, Художественному руководителю Пермской краевой специальной музыкальной школы, удостоверение и нагрудный знак Заслуженного артиста Российской Федерации», — сообщает школа в Telegram. Информация о церемонии награждения также опубликована на сайте Кремля.

Павел Милюков — скрипач, родился в Перми. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Активно гастролирует по всему миру. Выступает с ведущими российскими и зарубежными коллективами. В Перми является художественным руководителем краевой специальной музыкальной школы.

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Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» художественному руководителю Пермской краевой специальной музыкальной школы Павлу Милюкову. Сегодня на торжественной церемонии глава государства вручил ему удостоверение и нагрудный знак. «В Екатерининском зале Сенатского дворца Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вручил Павлу Сергеевичу Милюкову, Художественному руководителю Пермской краевой специальной музыкальной школы, удостоверение и нагрудный знак Заслуженного артиста Российской Федерации», — сообщает школа в Telegram. Информация о церемонии награждения также опубликована на сайте Кремля. Павел Милюков — скрипач, родился в Перми. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Активно гастролирует по всему миру. Выступает с ведущими российскими и зарубежными коллективами. В Перми является художественным руководителем краевой специальной музыкальной школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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