Путин вручил награду худруку Пермской краевой музыкальной школы

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» художественному руководителю Пермской краевой специальной музыкальной школы Павлу Милюкову. Сегодня на торжественной церемонии глава государства вручил ему удостоверение и нагрудный знак.
«В Екатерининском зале Сенатского дворца Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вручил Павлу Сергеевичу Милюкову, Художественному руководителю Пермской краевой специальной музыкальной школы, удостоверение и нагрудный знак Заслуженного артиста Российской Федерации», — сообщает школа в Telegram. Информация о церемонии награждения также опубликована на сайте Кремля.
Павел Милюков — скрипач, родился в Перми. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Активно гастролирует по всему миру. Выступает с ведущими российскими и зарубежными коллективами. В Перми является художественным руководителем краевой специальной музыкальной школы.
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