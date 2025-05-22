«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», 22 мая передала в эфир два новых загадочных сообщения. Об этом сообщил специализированный telegram-канал «УВБ-76 логи». По данным ресурса, в 13:13 в эфире прозвучало слово «беззлобие», а спустя чуть более часа, в 14:24, — слово «хрюкостяг».
«22 мая в 13:13 в эфире радиостанции прозвучало слово „беззлобие“, а за ним, в 14:24, последовало слово „хрюкостяг“», — говорится в публикации. Администраторы канала также напомнили, что предыдущая активность станции была зафиксирована 19 мая, когда в эфире прозвучали слова «блефопуф» и «болтанка», что совпало по времени с телефонным разговором президентов России и США.
Радиостанция УВБ-76, получившая прозвище «Жужжалка», с 1970-х годов известна своими загадочными передачами и считается частью системы оповещения российского военного назначения. Ранее она активизировалась во время значимых политических событий, например, во время телефонных переговоров президентов России и США, а также перед 24 февраля 2022 года. Эксперты связывают работу станции с военными структурами, однако ее точное назначение и местоположение остаются неизвестными.
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