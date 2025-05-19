Радио «Судного дня» перед беседой Трампа и Путина передало сообщение

Российская радиостанция УВБ-76, известная также как «Жужжалка», передала зашифрованное сообщение. Это произошло в момент, когда президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп готовились к телефонным переговорам.
«Когда Путин и Трамп общались, в эфире прозвучала странная фраза: „НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573“. Эта засекреченная радиостанция работает с 1970-х годов. Большую часть времени она издает монотонный жужжащий звук, за что и получила свое прозвище „жужжалка“», — пишет РБК.
Есть версия, что это так называемое радио «Судного дня» — часть системы «Периметр» («Мертвая рука»), которая может автоматически запустить ядерные ракеты, если враг уничтожит все командные центры России. Иногда радиостанция передает голосовые сообщения на русском языке, смысл которых знают только посвященные.
Никто точно не знает, где находится УВБ-76 и для чего она нужна. Эксперты предполагают, что станция связана с российскими военными или разведкой. Особенно активно станция работала перед 24 февраля 2022 года.
Ранее радиостанция «Судного дня» 24 апреля в течение нескольких часов передала девять сообщений. Это были слова «Двинский», «Целостат», «Биржевик», «Швеллер», «Верхожом» «Стечение», «Пукосмак», «Лорошток», «Зубролиф», «Наложенье», «Бродолай» и в заключение прозвучало «Шпикомопс».
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