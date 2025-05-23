Киев третий день подряд атакует Россию сотнями дронов — карта ударов БПЛА 23 мая

Удары украинских дронов и ракет по регионам РФ продолжаются третий день подряд. Атаке подверглись Москва, Елец и Липецкая область, Льгов в Курской области и Тульская область — всего над регионами сбито 112 дронов, из них 24 — над Московской областью.
В Москве перенаправляют рейсы на запасные аэропорты, в Ельце обломки дронов вызвали возгорание и эвакуацию в промзоне, во Льгове были повреждены 30 частных домов, 16 жителей ранены, из них двое — дети. Подробнее о местах ударов беспилотников и последствиях атаки ВСУ — в материале URA.RU.
Москва
Российские средства ПВО уничтожили девять беспилотников ВСУ, которые двигались в направлении Москвы. Об этом проинформировал мэр города Сергей Собянин. В Минобороны отметили, что всего над Московской областью уничтожено 24 БПЛА.
Как сообщает издание 78.ru, воздушные суда, направлявшиеся в аэропорт Внуково, были перенаправлены на запасную площадку в Пулково. В частности, три рейса Turkish Airlines изменили маршрут и прибыли в Пулково, а рейс по маршруту Санкт-Петербург — Москва был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Кроме того, самолет авиакомпании Pegasus, следовавший из Стамбула, также сменил пункт назначения на Пулково.
Льгов (Курская область)
Число пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем официальном telegram-канале.
По данным врио главы региона, 14 раненых находятся в Курской областной больнице, среди них двое детей. «Им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжелом состоянии — наши врачи делают все, чтобы их спасти!», — написал Хинштейн. Он также отметил, что два человека с легкими ссадинами отпущены на амбулаторное лечение.
В результате обстрела повреждения получили 30 частных домов и 26 квартир в трех многоквартирных домах — в них выбиты окна. Кроме того, пострадали два магазина, автомойка, 14 легковых и 9 грузовых автомобилей. После атаки сотрудники администрации и ремонтные бригады оперативно осмотрели пострадавшие объекты. Уже сегодня специалисты приступят к восстановлению поврежденного жилья, включая замену стеклопакетов.
Елец (Липецкая область)
Из-за массированной атаки БПЛА на Елец ночью 23 мая произошел пожар на территории промзоны, пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем telegram-канале.
«В результате падения БПЛА и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца пострадали 8 человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Артамонов. Также уточняется, что обломки беспилотников упали на крышу одного из жилых домов — жильцы были оперативно эвакуированы, никто из них не пострадал, здание не разрушено. Всего из-за ударов в Липецкой области пострадали 20 квартир, сообщил Артамонов.
Он отметил, что в интернете распространяется информация об утечке опасных веществ после пожара, однако эти сведения официально опровергнуты. Сейчас на месте происшествия продолжают работать взрывотехники и экстренные службы, организована эвакуация людей из промышленной зоны и прилегающих районов. По словам местных жителей, во время атаки в небе было слышно более 10 взрывов, пишет telegram-канал Baza.
Тула (Тульская область)
В регионе третий день подряд сохраняется опасность атаки БПЛА. Системы ПВО отражают пятнадцатую волну атаки беспилотников ВСУ. За последние двое суток над регионом уничтожено 37 дронов.
Жители Тулы сообщают о взрывах над городом, работает ПВО. У машин срабатывает сигнализация, в небе видны вспышки.
Атаки 21 и 22 мая
Россия столкнулась с одной из крупнейших атак дронов за весь период проведения спецоперации. Основные удары пришлись на Курскую и Орловскую области, где было уничтожено свыше ста дронов в каждом регионе. Согласно официальным сообщениям, украинские БПЛА были обнаружены и нейтрализованы на территории 14 субъектов Российской Федерации.
Помимо этого, атаки также были зафиксированы в Брянской области, где сбито 74 беспилотника, в Московской — 80 дронов, Тульской — 20, Рязанской — 15, Калужской — 13, Владимирской — шесть, Воронежской — семь, Липецкой — четыре, Смоленской — три, Ростовской — два. Кроме того, три беспилотника были уничтожены на территории Крыма и в акватории Черного моря. На подлете к государственной границе было сбито еще восемь дронов.
Позднее поступила информация о второй волне атаки: над Московской областью были зафиксированы и уничтожены еще 17 беспилотников, а над Брянской — 15. Дополнительно восемь дронов были сбиты на маршрутах следования до достижения российских регионов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.