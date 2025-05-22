Бесплатные путевки в санатории и лагеря получат 10 000 челябинских детей

В Челябинской области около 10 000 детей получат бесплатные путевки в круглогодичные санатории и загородные лагеря. О том, кому положены такие путевки, рассказали в пресс-службе регионального минсоца.
«Оздоровительная кампания в этом году стартовала 1 марта. Всего в 2025 году планируется оздоровить более 10 000 ребят», — рассказала замминистра областного минсоца Любовь Истомина. При этом около 1900 ребят уже отдохнули в лагерях и санаториях по бесплатным путевкам от соцзащиты.
На программу оздоровления детей в регионе выделено свыше 250 миллионов рублей. Особое внимание уделяется детям бойцов спецоперации — для них предусмотрено первоочередное предоставление путевок. Кроме того, реализуются различные реабилитационные программы для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
В течение года поправить здоровье и пройти оздоровительный курс в загородных лагерях имеют возможность дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В санаторных учреждениях лечение получают школьники, которым это рекомендовано по медицинским показаниям. На 2025 год приобретены путевки в ряд санаториев, санаториев-профилакториев и загородных лагерей, среди которых «Синегорье» (Миасс), «Металлург» (Златоуст), «Ильмены» (Миасс), «Лесная сказка» (Златоуст) и «Уральские зори» (Республика Башкортостан). Для школьников там организованы занятия по основным предметам. Кроме учебных программ, для детей проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия, экскурсии, различные игры, конкурсы и дискотеки.
Путевки от соцзащиты выдаются бесплатно, но они являются лишь частью работы ведомства для организации детского отдыха и оздоровления. С 2023 года по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера у многодетных семей появилась возможность частично оплатить детский отдых средствами областного маткапитала.
Родители детей с инвалидностью вправе воспользоваться господдержкой и приобрести путевку с использованием сертификата номиналом 108 160 рублей. Дополнительно им предлагают бесплатную реабилитацию в четырех центрах области.
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