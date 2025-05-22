22 мая 2025

В ЯНАО нелегальный мигрант заплатил свободой за пристрастие к наркотикам

Суд Муравленко отправил мигранта-нелегала в колонию за покупку наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Нелегальный мигрант отправился в колонию за покупку наркотиков (архивное фото)
Нелегальный мигрант отправился в колонию за покупку наркотиков (архивное фото) Фото:

В Муравленко (ЯНАО) иностранец обвинен в приобретении наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что в марте 2025 года мужчина дважды заказал наркотическое средство, одно из которых приобрел через тайник-закладку и хранил при себе, а второе намеревался забрать позднее, однако был задержан сотрудниками полиции», — рассказали на сайте прокуратуры ЯНАО. На территории РФ он находился нелегально.

Суд назначил виновному четыре года лишения свободы. Отбывать срок мигрант будет в колонии общего режима.

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В Муравленко (ЯНАО) иностранец обвинен в приобретении наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что в марте 2025 года мужчина дважды заказал наркотическое средство, одно из которых приобрел через тайник-закладку и хранил при себе, а второе намеревался забрать позднее, однако был задержан сотрудниками полиции», — рассказали на сайте прокуратуры ЯНАО. На территории РФ он находился нелегально. Суд назначил виновному четыре года лишения свободы. Отбывать срок мигрант будет в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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