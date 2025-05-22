22 мая 2025

На Челябинск наступает летняя жара

Лето в Челябинске наступит 27 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Жаркая погода придет в регион уже на следующей неделе
Жаркая погода придет в регион уже на следующей неделе Фото:

В Челябинск уже на следующей неделе придет долгожданное лето. О наступлении жаркой погоды предупредили на сайте «Гисметео».

«С 27 мая в Челябинске ожидается до 25 градусов в тени, переменная облачность, без осадков. Жара продержится порядка десяти дней», — следует из данных программного комплекса «Гисметео».

Май не радовал горожан стабильной погодой, солнечные дни регулярно сменялись штормовыми предупреждениями и ледяными дождями. В целом, по данным сайта «Гисметео», в июне ожидается около 20-22 градусов тепла, а также регулярные осадки.

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В Челябинск уже на следующей неделе придет долгожданное лето. О наступлении жаркой погоды предупредили на сайте «Гисметео». «С 27 мая в Челябинске ожидается до 25 градусов в тени, переменная облачность, без осадков. Жара продержится порядка десяти дней», — следует из данных программного комплекса «Гисметео». Май не радовал горожан стабильной погодой, солнечные дни регулярно сменялись штормовыми предупреждениями и ледяными дождями. В целом, по данным сайта «Гисметео», в июне ожидается около 20-22 градусов тепла, а также регулярные осадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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