На Челябинск наступает летняя жара

В Челябинск уже на следующей неделе придет долгожданное лето. О наступлении жаркой погоды предупредили на сайте «Гисметео».
«С 27 мая в Челябинске ожидается до 25 градусов в тени, переменная облачность, без осадков. Жара продержится порядка десяти дней», — следует из данных программного комплекса «Гисметео».
Май не радовал горожан стабильной погодой, солнечные дни регулярно сменялись штормовыми предупреждениями и ледяными дождями. В целом, по данным сайта «Гисметео», в июне ожидается около 20-22 градусов тепла, а также регулярные осадки.
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