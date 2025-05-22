22 мая 2025

Пермяку прислали запрещенные вещества почтой из Нидерландов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Пермской таможни изъяли данные посылки и передали их на экспертизу
Сотрудники Пермской таможни изъяли данные посылки и передали их на экспертизу Фото:

Пермяку поступили международные почтовые отправления из Нидерландов, в которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Пермской таможни изъяли данные посылки и передали их на экспертизу.

«По результатам проведенных исследований установлено, что изъятые вещества содержат 1-тестостерон — сильнодействующее вещество, включенное в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 964. Общая масса обнаруженного вещества превышает 3 килограмма. Пермская таможня возбудила уголовное дело по части 1.1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту контрабанды сильнодействующих веществ», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермской таможни. 

В рамках расследования по данному делу был проведен обыск по месту жительства подозреваемого. Были обнаружены пистолет, два магазина, два глушителя и патроны. Указанные предметы направлены на экспертное исследование, по результатам которого установлено, что изъятый пистолет является гладкоствольным огнестрельным оружием. Материалы дела переданы по подследственности в соответствии со статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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Пермяку поступили международные почтовые отправления из Нидерландов, в которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Пермской таможни изъяли данные посылки и передали их на экспертизу. «По результатам проведенных исследований установлено, что изъятые вещества содержат 1-тестостерон — сильнодействующее вещество, включенное в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 964. Общая масса обнаруженного вещества превышает 3 килограмма. Пермская таможня возбудила уголовное дело по части 1.1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту контрабанды сильнодействующих веществ», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермской таможни.  В рамках расследования по данному делу был проведен обыск по месту жительства подозреваемого. Были обнаружены пистолет, два магазина, два глушителя и патроны. Указанные предметы направлены на экспертное исследование, по результатам которого установлено, что изъятый пистолет является гладкоствольным огнестрельным оружием. Материалы дела переданы по подследственности в соответствии со статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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