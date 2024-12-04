В Курган с официальным визитом приедет генеральный консул Казахстана в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков. В рамках рабочей поездки дипломат планирует посетить медицинский центр имени Илизарова, ряд предприятий и провести встречу с чиновниками. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источник, приближенные к региональным властям.
«Генконсул Жарас Мамутбеков приедет в Курган. Планирует посетить Центр Илизарова, некоторые предприятия и провести встречу с правительством региона. Это его первый визит в регион», — рассказали инсайдеры.
Корреспондент URA.RU направил запрос в генконсульство Казахстана. Информация дополнится после получения комментария.
Мамутбеков был назначен на пост генконсула Казахстана в Екатеринбург в июне 2023 года. Спустя месяц состоялось торжественное открытие генерального консульства. В мероприятии принимали участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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