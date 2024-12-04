Генконсул Казахстана Мамутбеков впервые посетит Курган. Инсайд

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Жанас Мамутбеков (на фото в центре) посетит в Кургане Центр Илизарова и ряд предприятий
Жанас Мамутбеков (на фото в центре) посетит в Кургане Центр Илизарова и ряд предприятий Фото:

В Курган с официальным визитом приедет генеральный консул Казахстана в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков. В рамках рабочей поездки дипломат планирует посетить медицинский центр имени Илизарова, ряд предприятий и провести встречу с чиновниками. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источник, приближенные к региональным властям. 

«Генконсул Жарас Мамутбеков приедет в Курган. Планирует посетить Центр Илизарова, некоторые предприятия и провести встречу с правительством региона. Это его первый визит в регион», — рассказали инсайдеры. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в генконсульство Казахстана. Информация дополнится после получения комментария. 

Мамутбеков был назначен на пост генконсула Казахстана в Екатеринбург в июне 2023 года. Спустя месяц состоялось торжественное открытие генерального консульства. В мероприятии принимали участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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В Курган с официальным визитом приедет генеральный консул Казахстана в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков. В рамках рабочей поездки дипломат планирует посетить медицинский центр имени Илизарова, ряд предприятий и провести встречу с чиновниками. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источник, приближенные к региональным властям.  «Генконсул Жарас Мамутбеков приедет в Курган. Планирует посетить Центр Илизарова, некоторые предприятия и провести встречу с правительством региона. Это его первый визит в регион», — рассказали инсайдеры.  Корреспондент URA.RU направил запрос в генконсульство Казахстана. Информация дополнится после получения комментария.  Мамутбеков был назначен на пост генконсула Казахстана в Екатеринбург в июне 2023 года. Спустя месяц состоялось торжественное открытие генерального консульства. В мероприятии принимали участие премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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