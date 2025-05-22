Пермский калийный гигант получил престижную награду

Пермский «Уралкалий» одержал победу в региональном этапе Всероссийской премии «Экспортер года-2024» в номинации «Экспортер года в сфере промышленности». Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«Благодарим организаторов и экспертное сообщество за высокую оценку нашей экспортной деятельности. Для „Уралкалия“ эта награда является важным подтверждением стабильности нашего бизнеса», — рассказала агентству начальник управления по коммерции ПАО «Уралкалий» Ольга Преснякова.
Премия ежегодно вручается компаниям, внесшим значительный вклад в развитие экспортной деятельности региона. В 2024 году предприятие увеличило объем экспортных поставок хлористого калия более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Ключевыми направлениями экспорта продукции предприятия остаются Китай, Индия, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Ранее URA.RU сообщало, что «Уралкалий», который является одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, признан победителем в конкурсе «Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала» за 2024 год. Всего в конкурсе принимали участие 28 промышленных предприятий.
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