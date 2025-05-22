В центре Челябинска на четыре месяца ограничат движение

В центре Челябинска на площади Павших революционеров на четыре месяца ограничат движение. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.
«В связи с продолжением работ по реконструкции участка теплотрассы с 24 мая по 30 сентября ограничивается движение транспорта по улице Российской вдоль площади Павших революционеров. Ограничения введены от дома № 40 по улице Труда до пересечения улиц Российской и Труда», — уточнили в пресс-службе мэрии.
В пресс-службе администрации Челябинска предупредили водителей о том, что проезд в данном направлении будет затруднен. Челябинцам предложили заранее найти варианты объезда с учетом дорожной обстановки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!