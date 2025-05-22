22 мая 2025

В центре Челябинска на четыре месяца ограничат движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения продлятся до 30 сентября
Ограничения продлятся до 30 сентября Фото:

В центре Челябинска на площади Павших революционеров на четыре месяца ограничат движение. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с продолжением работ по реконструкции участка теплотрассы с 24 мая по 30 сентября ограничивается движение транспорта по улице Российской вдоль площади Павших революционеров. Ограничения введены от дома № 40 по улице Труда до пересечения улиц Российской и Труда», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе администрации Челябинска предупредили водителей о том, что проезд в данном направлении будет затруднен. Челябинцам предложили заранее найти варианты объезда с учетом дорожной обстановки.

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В центре Челябинска на площади Павших революционеров на четыре месяца ограничат движение. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации. «В связи с продолжением работ по реконструкции участка теплотрассы с 24 мая по 30 сентября ограничивается движение транспорта по улице Российской вдоль площади Павших революционеров. Ограничения введены от дома № 40 по улице Труда до пересечения улиц Российской и Труда», — уточнили в пресс-службе мэрии. В пресс-службе администрации Челябинска предупредили водителей о том, что проезд в данном направлении будет затруднен. Челябинцам предложили заранее найти варианты объезда с учетом дорожной обстановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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