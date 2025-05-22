В Челябинской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ

Более четырех тысяч выпускников Челябинской области 23 мая начали сдавать предметы по выбору. В регионе стартовал основной период сдачи ЕГЭ.
«23 мая ребята сдают экзамены по выбору: история, литература, химия. На сдачу этих предметов зарегистрировано более четырех тысяч участников: химию планируют сдавать более 1,8 тысячи человек, экзамен по истории напишут более 1,4 тысячи участников, по литературе — свыше 800», — уточнили в пресс-службе регионального минобра.
В Челябинской области свыше 14,5 тысячи выпускников намерены пройти процедуру единого госэкзамена в этом году. Для получения аттестата об окончании школы обязательными являются два предмета — русский язык и математика на базовом уровне. Абитуриентам, планирующим поступление в высшие учебные заведения, необходимо сдать как минимум три экзамена.
Среди дисциплин по выбору наибольшей популярностью пользуются математика профильного уровня, обществознание, информатика, биология, физика и химия. Выпускники текущего года сохраняют право на пересдачу одного из экзаменов. Для этого выделены дополнительные даты — 3 и 4 июля.
В ходе проведения экзаменационных мероприятий традиционно будут задействованы общественные наблюдатели, в том числе представители родительских комитетов. Кроме того, в каждом пункте проведения экзаменов разместят информационные плакаты с QR-кодом, позволяющим напрямую направить сообщение сотрудникам Рособрнадзора. Для жителей Челябинской области организована горячая линия по вопросам государственной итоговой аттестации: +7 (351) 263-25-17.
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