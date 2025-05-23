Малофеев предложил отменить пенсии для повышения демографии

Для россиян, которым сейчас около 30 лет или меньше, нужно отменить будущие пенсии по старости. Это стимулирует их рожать детей, которые будут обеспечивать их в преклонном возрасте. Об этом заявил российский предприниматель, политик и общественный деятель Константин Малофеев.
«Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждёт государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад. Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости», — заявил Константин Малофеев в интервью, текст которого опубликован в его telegram-канале.
Он отметил, что еще в царской России пенсии платили очень ограниченному кругу лиц. По его словам, после всеобщего уравнивания в правах, которое произошло после революции, и последующего изменения демографической ситуации, число детей на одну женщину сократилось до 1,4. Со временем пенсии заменили детей — советская и последующая за ней либеральная политика привели к тому, что «нынешние пенсионеры не имеют детей», потому что их агитировали жить то ради комсомольской стройки, то ради себя, заявил Малофеев. При этом он отметил, что отменять пенсии повально сейчас нечестно, поскольку нынешние пенсионеры уже не исправят свою малодетность.
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