Сотрудники ФСБ России задержали в Калининграде 25-летнего гражданина РФ по подозрению в подготовке террористического акта во время празднования 80-летней годовщины Победы. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«В Калининграде задержан гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в ЦОС, передает ТАСС. По данным спецслужбы, подозреваемый получил задание на совершение теракта от украинского куратора через мессенджер telegram. В ходе оперативных мероприятий была изъята переписка, которая подтверждает его намерения и связь с организаторами.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности. В ЦОС ФСБ сообщили, что фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.