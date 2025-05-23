В Калининграде предотвращен теракт на параде к 80-летию Победы. Видео

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Задание на совершение теракта мужчина получил от украинского куратора через мессенджер
Задание на совершение теракта мужчина получил от украинского куратора через мессенджер Фото:

Сотрудники ФСБ России задержали в Калининграде 25-летнего гражданина РФ по подозрению в подготовке террористического акта во время празднования 80-летней годовщины Победы. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В Калининграде задержан гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в ЦОС, передает ТАСС. По данным спецслужбы, подозреваемый получил задание на совершение теракта от украинского куратора через мессенджер telegram. В ходе оперативных мероприятий была изъята переписка, которая подтверждает его намерения и связь с организаторами.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности. В ЦОС ФСБ сообщили, что фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Сотрудники ФСБ России задержали в Калининграде 25-летнего гражданина РФ по подозрению в подготовке террористического акта во время празднования 80-летней годовщины Победы. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. «В Калининграде задержан гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в ЦОС, передает ТАСС. По данным спецслужбы, подозреваемый получил задание на совершение теракта от украинского куратора через мессенджер telegram. В ходе оперативных мероприятий была изъята переписка, которая подтверждает его намерения и связь с организаторами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности. В ЦОС ФСБ сообщили, что фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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