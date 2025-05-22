Назначена новая дата проведения торгов на право реновации площадки «Пермь-Сити» у ДКЖ

Торги на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории площадки «Пермь-Сити» у Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ) перенесены. Территория площадью 2,56 гектара расположена в квартале, ограниченном улицами Локомотивной, Строителей, Углеуральской и Энгельса, рядом с возводящейся ареной, рассчитанной на десять тысяч зрителей.
«Новая дата проведения торгов — 18 июня 2025 года. Заявки на участие принимаются до 10 июня», — сказано на платформе «Сбербанк-АСТ».
На данном участке планируется строительство многофункционального комплекса, включающего гостиницу, конференц-залы, смотровую площадку и технопарк. Кроме того, проект предусматривает создание двух парковок — подземной и наземной. Предельная высота зданий на участке может достигать 119 метров (39 этажей).
Начальная цена контракта — свыше 14 млн рублей. Она осталась без изменений. Изначально торги должны были состояться 5 мая.
О концепции создания «Пермь-Сити» заговорили еще шесть лет назад. Тогда URA.RU сообщало, что по задумке архитекторов там должен был появиться торгово-развлекательный центр с концертным залом, здание полицейского главка, гостиницы. Центром должны были стать три высотных офисных здания.
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