22 мая 2025

В Пермском крае полицейские задержали похитителя фигурки Феи Драже

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело
По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело Фото:

В Чайковском (Пермский край) полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении мини-скульптуры «Феи Драже». Фигурка была похищена в ночь на 11 мая 2025 года у городского фонтана с центральной площади города.

«Сотрудники полиции оперативно разыскали подозреваемого, которым оказался нигде не работающий и ранее не судимый молодой человек. Он дал признательные показания. Уже на следующий день после кражи фигурка была обнаружена полицейскими совместно с жителями Чайковского неподалеку от места происшествия», — сообщает telegram-канал Полиция Прикамья.

В настоящее время по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются.

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В Чайковском (Пермский край) полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении мини-скульптуры «Феи Драже». Фигурка была похищена в ночь на 11 мая 2025 года у городского фонтана с центральной площади города. «Сотрудники полиции оперативно разыскали подозреваемого, которым оказался нигде не работающий и ранее не судимый молодой человек. Он дал признательные показания. Уже на следующий день после кражи фигурка была обнаружена полицейскими совместно с жителями Чайковского неподалеку от места происшествия», — сообщает telegram-канал Полиция Прикамья. В настоящее время по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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