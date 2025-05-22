В Пермском крае полицейские задержали похитителя фигурки Феи Драже

В Чайковском (Пермский край) полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении мини-скульптуры «Феи Драже». Фигурка была похищена в ночь на 11 мая 2025 года у городского фонтана с центральной площади города.
«Сотрудники полиции оперативно разыскали подозреваемого, которым оказался нигде не работающий и ранее не судимый молодой человек. Он дал признательные показания. Уже на следующий день после кражи фигурка была обнаружена полицейскими совместно с жителями Чайковского неподалеку от места происшествия», — сообщает telegram-канал Полиция Прикамья.
В настоящее время по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются.
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