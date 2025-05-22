В Пермском крае от опасных членистоногих пострадали более 1,5 тысячи детей

С начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 6 886 обращений от жителей, которых укусили клещи, — сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Неделей ранее эта цифра составляла 3 520 человек. Среди пострадавших — 1 575 детей.
«По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 1052, далее идет Пермь — 967, Краснокамский городской округ — 520, Добрянский городской округ — 340, Кунгурский муниципальный округ — 339, Чайковский городской округ — 316», — сообщает ведомство.
По результатам исследований клещей, снятых с пострадавших, в 48,6% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. А в 0,8% — клещевым вирусным энцефалитом.
Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.
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