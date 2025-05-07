Что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ в Перми

В Пермском крае отмечается повышенная активность клещей. По информации регионального управления Роспотребнадзора, этой весной зарегистрировано уже более 1,2 тысячи случаев укусов, а среди пострадавших — свыше 300 детей. Анализ показал, что 35,1% исследованных особей переносят иксодовый клещевой боррелиоз, а в 0,4% выявлен возбудитель клещевого энцефалита. О том, как защититься от укусов и какие действия предпринять при обнаружении клеща на теле, — в материале URA.RU.
С целью профилактики укусов клещей рекомендуется использовать закрытую одежду при посещении лесных и парковых зон, а открытые участки кожи и одежду обрабатывать специальными репеллентами. Находясь на природе, необходимо регулярно — каждые 15-20 минут — проводить осмотр тела и одежды.
В случае присасывания клеща следует незамедлительно удалить его — самостоятельно либо с помощью специалистов. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медицинские работники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.
Если вы обнаружили на себе впившегося клеща, но находитесь загородом, не паникуйте, а действуйте пошагово:
Шаг 1. Аккуратно захватите клеща пинцетом (или пальцами, обернутыми чистой марлей) как можно ближе к коже — у основания его головки.
Шаг 2. Плавно и медленно вращайте клеща вокруг своей оси, не тяните резко — это поможет извлечь его полностью, вместе с хоботком.
Шаг 3. Обработайте место укуса антисептическим средством.
Шаг 4. Поместите клеща в герметичный контейнер или маленькую баночку.
Шаг 5. Отнесите контейнер с клещом в лабораторию для анализа на возбудителей инфекций.
Адреса и телефоны лабораторий, где в Перми можно сдать клеща на анализ:
- Пермская краевая центральная клинико-диагностическая лаборатория:
г. Пермь, ул. Мира,11, режим работы с понедельника по пятницу 8:00-20:00, суббота 09:00-14:00, воскресенье 9:00-12:00;
г. Пермь, ул. Пермская, 25, режим работы: пн-пт 8:00-20:00, сб 9:00-14:00, вс 9:00-12:00;
г. Пермь, ул. Серпуховская, 4а, режим работы с 8.00-21.00;
- Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, Западный филиал: г. Пермь, ул. Сысольская, 4, тел. 284-11-92. Режим приема клещей: с 08.30 до 16.00 (рабочие, выходные и праздничные дни);
- Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, Центральный филиал, микробиологическая лаборатория: г. Пермь, ул. Мира, 66г, тел. 221-75-81. Режим работы: в будни с 09.00 до 16.00, в пятницу, субботу, воскресенье и предпраздничные дни 10.00-15.00;
- Пермская краевая клиническая инфекционная больница, лаборатория клинической иммунологии, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 84а, телефон +7 (342) 233-92-16 доб. 51. Режим работы: понедельник — суббота с 8:00 до 18:00, воскресенье с 8:00 до 12:00;
Услуги по исследованию клещей оказывают также частные клиники: лаборатория медицинского центра «Философия красоты и здоровья», заборные пункты «МедЛабЭкспресс», медицинские лаборатории «Гемотест», лабдиагностика «Медси», медицинские лаборатории «Инвитро», медцентр «Диапазон».
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