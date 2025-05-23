Челябинка заказала убийство дочери из-за плохого поведения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рецидивист отказался убивать девочку
Рецидивист отказался убивать девочку Фото:

В поселке Измайловский (Кизильский район Челябинской области) местная жительница заказала убийство собственной дочери. По данным URA.RU, она предложила знакомому-уголовнику за 100 тысяч «решить вопрос».

«46-летняя женщина уговорила знакомого рецидивиста убить ее дочь, обучающуюся в четвертом классе школы. Поводом якобы стало плохое поведение девочки. Женщина предлагала утопить школьницу в реке», — рассказал источник.

Воплотить план в жизнь, к счастью, не удалось. Женщину выдал ее знакомый, и ее задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.33 п.п «в,з» ч.2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству). Вскоре ей должны избрать меру пресечения.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР. Там на звонок не ответили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Измайловский (Кизильский район Челябинской области) местная жительница заказала убийство собственной дочери. По данным URA.RU, она предложила знакомому-уголовнику за 100 тысяч «решить вопрос». «46-летняя женщина уговорила знакомого рецидивиста убить ее дочь, обучающуюся в четвертом классе школы. Поводом якобы стало плохое поведение девочки. Женщина предлагала утопить школьницу в реке», — рассказал источник. Воплотить план в жизнь, к счастью, не удалось. Женщину выдал ее знакомый, и ее задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.33 п.п «в,з» ч.2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству). Вскоре ей должны избрать меру пресечения. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...