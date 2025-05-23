Челябинка заказала убийство дочери из-за плохого поведения

В поселке Измайловский (Кизильский район Челябинской области) местная жительница заказала убийство собственной дочери. По данным URA.RU, она предложила знакомому-уголовнику за 100 тысяч «решить вопрос».
«46-летняя женщина уговорила знакомого рецидивиста убить ее дочь, обучающуюся в четвертом классе школы. Поводом якобы стало плохое поведение девочки. Женщина предлагала утопить школьницу в реке», — рассказал источник.
Воплотить план в жизнь, к счастью, не удалось. Женщину выдал ее знакомый, и ее задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.33 п.п «в,з» ч.2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству). Вскоре ей должны избрать меру пресечения.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР. Там на звонок не ответили.
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