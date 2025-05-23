В Госдуме обсуждают 20-кратное повышение штрафа за мат

В Госдуме РФ рассматривается инициатива о выделении в качестве отдельного административного правонарушения использование нецензурной лексики в общественных местах. Также предлагается повысить размер соответствующих штрафов в несколько раз. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
«Выделение в отдельное правонарушение — вот основное. Конечно, если будут увеличены штрафы, это будет ограничивать людей, которые используют ненормативную лексику в общественном пространстве», — сказал Аксененко в ходе общения с журналистами на форуме «Русский язык — основа национальной безопасности и суверенитета России», который проходит в Новосибирске. Кроме того, Аксененко выступил с инициативой повысить сумму штрафа для граждан до 20 тысяч рублей.
Как отметил Аксененко, в конце мая — начале июня межфракционная рабочая группа Госдумы, занимающаяся вопросами защиты традиционных ценностей, планирует рассмотреть соответствующие поправки в КоАП РФ. В настоящее время использование нецензурной лексики в общественных местах квалифицируется как мелкое хулиганство и влечет за собой административную ответственность с наложением штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей.
Тема усиления ответственности за употребление нецензурной лексики неоднократно поднималась в Госдуме. Ранее с соответствующим предложением выступали парламентарии в сотрудничестве с представителями Всемирного русского народного собора. В частности, рассматривалась инициатива об увеличении минимального штрафа за публичное использование ненормативной лексики до 10 тысяч рублей. Обсуждение данного вопроса планировалось поручить межфракционной комиссии по защите русского языка, возглавляемой Петром Толстым.
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